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Yaser Asprilla

Se cae el fichaje de un colombiano en Europa: equipos de Inglaterra y Francia intentaron su traspaso, pero no alcanzaron las exigencias de su club

septiembre 1, 2026
Por: David Lozano
Yaser Asprilla en Colombia - EFE
Yaser Asprilla en Colombia - EFE
El colombiano continuará en el Girona para la temporada 2026/2027 luego de que el club español rechazara las propuestas que llegaron desde Inglaterra y Francia.

Terminó en nada lo de Yáser Asprilla. Uno de los volantes colombianos con mayor talento y proyección continuará ligado al Girona para la temporada 2026/2027, luego de que el club español rechazara las diferentes propuestas que recibió durante el mercado de fichajes.

Aunque el nombre del colombiano estuvo relacionado con distintos clubes de Europa durante las últimas semanas, el Girona se mantuvo firme en sus exigencias económicas y, finalmente, decidió no dejarlo salir. De esta manera, Asprilla continuará en el equipo español, con el objetivo de tener mayor protagonismo durante la nueva campaña.

Una de las últimas instituciones que intentó fichar al colombiano fue el Fulham de Inglaterra. En el último día del mercado, el conjunto inglés presentó una propuesta por el jugador, pero esta tampoco convenció al Girona.

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El periodista Felipe Sierra reveló el último intento realizado por el club inglés: “Fulham envió una oferta a último momento por Yáser Asprilla (22) de préstamo con cargo y opción de compra, pero Girona también la rechazó”.

Asimismo, Sierra sentenció que el Girona no permitió la salida del colombiano durante el cierre del mercado: “No dejaron salir al colombiano en este Deadline Day”.

En el mismo sentido, Fulham no fue el único equipo que intentó sacar a Asprilla de España. El Lille de Francia también apareció como uno de los clubes más interesados en el mediocampista y, de acuerdo con el periodista Julián Capera, había presentado dos propuestas para quedarse con sus servicios.

"Lille sigue en la puja por Yáser Asprilla: lo considera pieza clave para la nueva temporada. Ha presentado ya dos ofertas”, informó Capera.

El periodista también dio a conocer las cifras de la última propuesta realizada por el conjunto francés. Según esa información, Lille puso sobre la mesa una oferta que superaba los 15 millones de euros más tres millones en bonos, mientras que Girona pretendía 25 millones de euros más cinco millones en bonos para dejar salir al colombiano.

Finalmente, ninguna de las propuestas alcanzó las pretensiones económicas del Girona y Asprilla continuará en el equipo español. El colombiano tiene contrato con el club hasta 2030, después de haber llegado en 2024 procedente del Watford.

Su permanencia en Girona llega, además, en un momento en el que el futbolista comenzó de buena manera la temporada 2026/2027. Mientras se definía su futuro, Asprilla tuvo participación en las primeras jornadas de LaLiga Hypermotion y terminó siendo protagonista en la tercera fecha.

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El colombiano ingresó en el segundo tiempo en el partido frente a Las Palmas y respondió con un doblete que ayudó al Girona a conseguir una contundente victoria por 5-2. Asprilla entró al minuto 57 y marcó al 60' y al 72', convirtiéndose en una de las figuras del encuentro.

Su actuación fue destacada y recibió una de las mejores valoraciones del partido. Además, sus dos anotaciones le permitieron comenzar la campaña con tres goles en sus primeras tres apariciones con el Girona.

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