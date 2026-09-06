Pese a la crisis al interior de la FIFA, Infantino confirma su candidatura a reelección como presidente del organismo

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, será candidato a la reelección el próximo año, pese a las críticas que han llevado a algunas confederaciones, como la UEFA, a retirarle su apoyo.

"El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Infantino se presentará a la reelección", aseguró un portavoz del dirigente a la agencia de noticias AFP.

Actualmente existe una división en el mundo del fútbol en torno al modo de gobernar de Infantino, considerado opaco por sus detractores, sobre todo a raíz de la iniciativa del dirigente italo-suizo de gestionar los ingresos de la Copa del Mundo mediante una compañía abierta a inversores privados sin haberlo consultado con el resto de miembros de la FIFA.

Pese a que Infantino ha abandonado desde entonces esta idea, las críticas siguen acumulándose y algunas de las federaciones europeas más importantes le han retirado su apoyo de cara a las elecciones de marzo de 2027.

Recientemente, Italia se sumó a varias otras federaciones que ya se habían pronunciado contra Infantino, al igual que colectivos de aficionados, exjugadores y uno de los vicepresidentes del Consejo de la FIFA, Sandor Csanyi.

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Por otro lado, a comienzos de agosto, las confederaciones europea (UEFA), norteamericana (Concacaf) y asiática (AFC) desautorizaron al presidente de la FIFA en una carta conjunta dirigida a la "familia del fútbol".

Sin embargo, el jefe de la máxima instancia del fútbol ha recibido el apoyo "por unanimidad" de la confederación africana (CAF), de una parte de la confederación sudamericana (Conmebol), así como de otras federaciones, exjugadores y personalidades políticas como el presidente estadounidense Donald Trump.

Cabe destacar que Gianni Infantino necesitará una mayoría simple de los votos entre las 211 federaciones afiliadas a la FIFA para prolongar su mandato, iniciado en 2016 y renovado en 2023 con un amplio apoyo de las federaciones europeas.