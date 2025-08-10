NTN24
Domingo, 10 de agosto de 2025
Nascar

Joven promesa de la Nascar se rompió la clavícula mientras celebraba su triunfo encima de su auto; así fue la caída

agosto 10, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Piloto de Nascar se rompe la clavícula al caer mientras celebraba su triunfo / FOTO: Captura de video
El joven estadounidense de 19 años consiguió el sábado la victoria en su sexta carrera de la temporada, pero una mala parada en su celebración lo llevó al piso.

La estrella emergente de la Nascar, Connor Zilisch, se fracturó la clavícula el sábado, según él mismo contó, tras una espectacular caída desde el techo de su carro, al que se había subido para celebrar su victoria.

El joven estadounidense de 19 años consiguió el sábado la victoria en su sexta carrera de la temporada en la segunda división de la Nascar. Se subió a la ventana de su Chevrolet para sentarse en el techo y celebrarlo.

Pero uno de sus pies pareció resbalar en la red de la ventana y, para horror de los espectadores, cayó al pavimento en la zona de festejo del autódromo Watkins Glen International de Nueva York.

El aterrador momento quedó grabado por las cámaras, aunque la Nascar afirmó que el piloto de la Xfinity Series estaba "despierto y consciente" cuando fue trasladado al hospital.

"Ya salí del hospital y me estoy recuperando. Afortunadamente, las tomografías computarizadas de mi cabeza están bien, solo tengo una fractura en la clavícula", publicó Zilisch en la red social X el sábado.

"Agradezco a todos los médicos por su rápida atención y estoy agradecido de que no haya sido nada grave", añadió el piloto, que tuvo que ser trasladado en camilla a una ambulancia.

La estrella emergente de la popular competición estadounidense tenía previsto competir de nuevo el domingo, pero se vio obligado a retirarse, según informó la cadena CBS.

Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

