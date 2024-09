Preocupación en la selección Colombia por dura lesión de jugador clave en partido de la Premier League a días de las Eliminatorias: "No pinta bien"

A menos de tres semanas de una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, hay preocupación en la selección Colombia por la lesión de uno de sus jugadores clave en el último encuentro ante Argentina en Barranquilla.

Su dura lesión se dio en un juego de la Premier League inglesa y derivó en su sustitución inmediata, justo en el momento en el que se destacaba como gran figura.

Se trata del defensor Yerson Mosquera, que se lesionó este sábado tras una dura entrada en el juego de su equipo Wolverhampton ante el Aston Villa por la quinta fecha de la Premier League.

El zaguero, que fue figura con la selección Colombia en el pasado partido ante Argentina, marcando incluso uno de los goles de la victoria 2 a 1, tuvo que salir en camilla cuando transcurrían 80 minutos de juego.

Al jugador se le vio muy adolorido y tomándose la cabeza con sus manos, lo que generó gran preocupación en su cuerpo técnico y también en la selección Colombia, ya que el próximo 10 de octubre tendrá que visitar a Bolivia en El Alto.

En conferencia de prensa, el director técnico de los ‘Wolves’ no dio buenas impresiones de la lesión del defensor central.

Gary O’Neil manifestó que la lesión “no pinta nada bien” y dejó entrever que probablemente se perderá varios partidos de la Premier League.

“No hay información real, pero no pinta bien en este momento. Obviamente fue un gran golpe para nosotros en el juego, en primer lugar, y sería un gran golpe para nosotros perderlo por una cantidad significativa de tiempo en un área del campo en la que ya tenemos escasez”, indicó.

El director técnico destacó la labor defensiva del colombiano y aseguró que estaba haciendo un buen partido hasta su lesión.

“Estaba rindiendo a un nivel muy alto para nosotros en ese aspecto. No podemos permitirnos perderlo. Ojalá no sea tan malo como se teme, pero por el momento la cosa no pinta bien”, agregó O’Neil.

Además de enfrentar a Bolivia de visitante, Colombia recibirá el Barranquilla a Chile el 15 de septiembre.