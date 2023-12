Rompiendo paradigmas: De esta forma una jugadora 'Vinotinto' anunció que será madre

Recientemente se dio a conocer que la futbolista Sonia O’Neill está embarazada. El sorpresivo anuncio fue realizado por la propia deportista a través de sus redes sociales.

VEA TAMBIÉN Criticas a Deyna Castellanos por “mandar callar” a su entrenadora durante una rueda de prensa o

O’Neill, de padres venezolanos, pero que nació en Toronto, Canadá, hace 29 años, mostró de una manera muy conmovedora una camiseta deportiva que la identifica como “mamá”.

Además, mediante un video, se observa a la atleta mostrando la barriga junto a su pareja y padre de la criatura que está en camino, Jan Carlos Sánchez.

A su vez, la publicación fue acompañada por la frase “Agradecidos. Regresando a las canchas en 2024 con más motivación”.

VEA TAMBIÉN "Soy bisexual desde que tengo 12 años", Deyna Castellanos se defiende frente a los prejuicios de un fanático o

Dicha noticia supone una alegría para la jugadora que durante este año no la pasó bien en la Selección de Fútbol Femenino de Venezuela.

El motivo: las jugadoras Sonia O’Neil y Lourdes ‘Kika’ Moreno expresaron sus diferencias con la entrenadora del seleccionado antes de que iniciara un partido amistoso contra Uruguay, por no ser tomadas en cuenta.

VEA TAMBIÉN Crisis en la Selección de Fútbol Femenino de Venezuela por el caso 'Sonia O'Neill' o

Según lo mencionado a través de un comunicado por O’Neil, la DT de Venezuela, Pamela Conti, habría mentido a los medios de comunicación sobre el porqué ambas futbolistas no vieron minutos en el partido de preparación.

“No estoy lesionada ni enferma ni hice algo grave. Pedimos permiso al coordinador durante nuestro tiempo libre para ir al banco al lado de nuestro hotel y por falta de comunicación la entrenadora pensó que no teníamos permiso para ir. Al fin, ella sabe la verdad que sí teníamos permiso. Así que algunas jugadoras y yo no estaremos en la cancha hoy (...) Prefiero ser odiada por ser honesta que amada por ser falsa”, escribió O’Neill.

“Nunca me lo ha dicho en mi cara que hace mucho tiempo lo desea. Antes del partido contra Uruguay dijo que a mí no me importa Sonia como persona o jugadora cuando hace unos días se dijo en la rueda de prensa puras mentiras de que me apoya con todo y me he quedado callada. Yo me di cuenta del cambio de ella conmigo hace mucho tiempo. Está hablando mier## de mí como persona a otras jugadoras y después a ustedes puras cosas buenas”, acotó la centrocampista en su notificación.

Al respecto, la estratega italiana detalló al término del partido con Uruguay: “en cuanto a Sonia, hay normas y reglas en un vestuario que son internas. Quien no las respeta está claro que hay consecuencias. No voy a hablar del tema, ella sabrá lo que ha escrito, porque lo que ha escrito a mí no me toca para nada”.

Asimismo, la capitana de la selección, Deyna Castellanos, precisó: “yo solo puedo decir que ella es una persona adulta y si ella tomó la decisión de dar esas declaraciones pues habrá que ver qué pasó. Estoy sumamente orgullosa del equipo que tenemos en este momento”.