Técnico de Liverpool explica los motivos por los que dejó a Luis Díaz en el banco y deja ver que tiene dura competencia

El director técnico del Liverpool de Inglaterra, Arne Slot, expuso después de la victoria de su equipo ante el Milan en el debut en la Champions League los motivos por los que dejó al delantero colombiano, Luis Díaz, en el banco.

Slot mencionó que la posibilidad de que Díaz fuera suplente se asomó la semana pasada luego de la fecha FIFA en la que las selecciones sudamericanas jugaron partidos de Eliminatorias.

El técnico precisó que tras el regreso de Díaz a Inglaterra, luego de los partidos que jugó en Lima, ante Perú, y Barranquilla, ante Argentina, evaluó la condición física del colombiano.

Afirmó que a Díaz, pese a su desgaste en las Eliminatorias, lo vio en buena condición para que jugara el sábado pasado en el partido que el Liverpool perdió ante el Nottingham Forest por un gol a cero.

El técnico, no obstante, dio a entender que no concluyó lo mismo de cara al juego del Liverpool por la Champions League y que había otro jugador en mejor condición para ocupar una posición similar a la de Luis Díaz en la cancha: el neerlandés Cody Gakpo.

“De hecho, había planeado jugar con Cody Gakpo el sábado, pero Cody, por primera vez, jugó dos partidos con la selección neerlandesa y ‘Lucho’ estaba mejor en forma que Cody el sábado. Por eso jugó Lucho (vs. Forest), y ahora (elegí) a Cody (vs. Milan), que lo hizo bien“, mencionó Slot, según publicó el medio especializado en noticias del Liverpool, This is Anfield.

El Liverpool se impuso 3 a 1, el martes, en San Siro al AC Milan en un clásico del fútbol europeo que deparó buen juego, goles y ocasiones, este martes en la primera fecha de la renovada Champions League.

Los 'Reds' de Arne Slot, que venían de sufrir en Anfield la primera derrota del curso en la liga inglesa ante el Nottingham Forest por 1 a 0, se desquitaron de esa decepción y se impusieron al Milán con goles del defensor francés Ibrahima Konaté, el neerlandés Virgil Van Dijk (41), y el centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai.

Los italianos se había ido arriba en el marcador con un gol del atacantes estadounidenses Christian Pulisic.

Más allá de la derrota, el Milan de Paulo Fonseca también sufrió la lesión de su arquero francés Mike Maignan al inicio de la segunda parte. El meta internacional francés de 29 años se dañó la rodilla izquierda a raíz de un choque con el portugués Diogo Jota.

Protagonistas de las finales de la Champions de 2005 (victoria del Liverpool) y de 2007 (victoria del Milan), ambos equipos suman 13 títulos entre la Champions y su antecesora, la extinta Copa de Europa.

La noche no fue, sin embargo, perfecta para el Liverpool, después de que uno de sus aficionados, que había acudido a Italia a presenciar el partido, falleciese en un accidente en la carretera en Bérgamo.