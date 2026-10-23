Técnico de Luis Díaz fue hospitalizado tras emergencia que sufrió en un entrenamiento del Bayern Munich

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich y técnico del colombiano Luis Díaz, fue hospitalizado este viernes luego de desmayarse en un entrenamiento del equipo reserva. El estratega belga, de 40 años, tenía varios días afectado por una infección vírica y ahora tendrá que someterse a pruebas médicas para determinar su estado de salud.

El club alemán confirmó la situación a través de un mensaje publicado en la red social X. Según informó, Kompany recibió atención médica luego del desvanecimiento y fue trasladado a un hospital para realizarle evaluaciones más exhaustivas.

Mientras el entrenador esté fuera de actividad, sus asistentes van a estar a cargo de dirigir los entrenamientos y los partidos. De momento, el Bayern aún no informa cuánto tiempo podría estar ausente.

Según el diario alemán Bild, el traslado se hizo en una ambulancia y un helicóptero medicalizado llegó al centro de entrenamiento del club.

La situación de Kompany genera preocupación ya que sus problemas de salud comenzaron a afectar su actividad en los últimos días. El técnico se ausentó de los entrenamientos del lunes y el martes, así como tampoco participó en la rueda de prensa previa al compromiso de Champions League contra el Arsenal.

Pese a ello, estuvo en el banquillo el miércoles, partido que el Bayern empató 2-2 frente al conjunto inglés. En ese encuentro se le vio caminar con normalidad y dirigir al equipo.

El fin de semana anterior, en la goleada por 6-1 ante el RB Leipzig por la liga de Alemania, igualmente mostró señales de malestar: permaneció sentado buena parte del partido y se le observó cojeando. En algunos momentos, su asistente Aaron Danks tuvo que dar instrucciones de pie junto al banquillo.

Luego del duelo contra el Arsenal, Kompany reconoció que cometió un error al seguir con su rutina pese a sentirse enfermo.

“Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo. La semana pasada atrapé un virus bastante fuerte y no escuché a mi cuerpo. Llegó un momento en el que mi cuerpo me obligó a parar”, detalló.

Ahora bien, el Bayern espera los resultados de los exámenes médicos para conocer la evolución del entrenador.