El considerado por muchos como el club de fútbol más grande a nivel mundial, el Real Madrid, alcanzó ingresos récords esta temporada, de acuerdo con lo que anunció recientemente su presidente, Florentino Pérez.

Si bien, se trata del equipo que más dinero genera de acuerdo con varios rankings de distintas entidades internacionales, una nueva marca se alcanzó según la dirigencia.

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Pérez, quien acumula 23 años como máximo dirigente de los merengues, comunicó a la Asamblea General del Real Madrid que los ingresos anuales del club alcanzaron los 1.221 millones de euros (1.340 millones de dólares), con un beneficio de 26 millones de euros para la temporada 2025-26.

La razón por la que se llegó a dicha cifra está relacionada con los ingresos por el Estadio Santiago Bernabéu (un 11 % más que la temporada anterior) y de la mercadotecnia (un 6 % más).

El recinto futbolero, cabe resaltar, duplica en el factor económico lo que generaba antes de la ambiciosa remodelación.

Florentino anunció además que la UEFA pondrá a prueba las transmisiones gratuitas de las competiciones europeas en la India la próxima temporada.

"Los mejores partidos europeos" se podrán ver de forma gratuita en la India la próxima temporada, añadió, antes de que el director general, José Ángel Sánchez, aclarara que el plan consistía en un programa piloto de la UEFA.

"En las competiciones de la UEFA van a emitir sin que haya que pagar suscripción y van a hacer una prueba piloto en India a través de una plataforma de streaming", dijo Sánchez. "En este modelo, los usuarios pueden acceder al contenido de forma gratuita, financiado mediante publicidad, u optar por una versión premium de pago sin anuncios".

Sánchez precisó: "Sin embargo, la iniciativa en la India es estrictamente una prueba piloto llevada a cabo por la UEFA. No puede aplicarse a los partidos del Real Madrid, ni es algo que esta institución pueda controlar".

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Los delegados del Real Madrid aprobaron las cuentas de 2025-26 y el presupuesto para la temporada 2026-27, que prevé unos ingresos aproximados de 1.250 millones de euros y un beneficio de 14,2 millones de euros.