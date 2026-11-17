A falta de mes y medio para que finalice el año 2026, este martes 17 de noviembre, las tasas oficiales publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) cotizan de la siguiente manera: dólar (USD): Bs. 915,74 y euro (EUR): Bs. 1.008,31.

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Hasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente a las comentadas divisas.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

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La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

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Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

Dicha situación golpea directamente el bolsillo de quienes reciben ingresos fijos en moneda nacional.

Ante ciclos históricos de alta inflación, tanto ciudadanos como comerciantes buscan resguardar sus ganancias y ahorros adquiriendo dólares y euros.

Sin embargo, el aumento constante del precio del dólar y del euro frente al bolívar impacta de forma negativa en el poder adquisitivo del grueso de la población venezolana.