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Pixar presenta el tráiler oficial de ‘Gatto’, la esperada película sobre un felino mafioso en su última vida que llegará a los cines en marzo de 2027

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
Pixar - Foto EFE
Pixar - Foto EFE
La cinta animada dirigida por Enrico Casarosa, programada para estrenarse en marzo de 2027, narra la historia de un gato negro que busca redimir su destino tras abandonar una organización delictiva.

El estudio cinematográfico Pixar presentó oficialmente el tráiler de Gatto, su próxima producción original cuyo estreno en salas de cine está programado para el 5 de marzo de 2027, con una trama centrada en ‘Nero’, un gato negro que intenta desvincularse de la organización criminal felina que dominó su existencia en Italia.

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Bajo la dirección de Enrico Casarosa reconocido por su trabajo en la nominada cinta Luca y un guion coescrito junto a Tripper Clancy y Andy Siara, el largometraje cuenta con un destacado elenco de voces encabezado por Mark Ruffalo en el papel protagónico, acompañado por figuras como Laurence Fishburne, John Turturro, Isabella Rossellini y Jason Schwartzman.

El adelanto audiovisual muestra los orígenes delictivos de Nero bajo la tutela de Rocco, un jefe mafioso que lo reclutó desde pequeño para ejecutar hurtos, hasta que una operación fallida y el encuentro fortuito con una violinista callejera lo llevan a cuestionar el rumbo de su vida al advertir que solo conserva la última de sus nueve vidas.

Gatto llegará un año después de Hoppers, la anterior película de Pixar que recaudó 389 millones de dólares en taquilla, y posteriormente al éxito de Toy Story 5, la cual superó los 1.000 millones de dólares y se ubicó como la tercera producción más taquillera del año.

Asimismo, Pixar calendarizó los lanzamientos de Los Increíbles 3 para 2028 y Coco 2 para 2029, con lo cual refuerza sus franquicias tras el desempeño moderado de algunas producciones originales en las salas, al tiempo que mantiene en desarrollo la cinta Ghost Market, prevista para marzo de 2028.

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Con esta ambientación en paisajes de la época italiana, el estudio devuelve a Casarosa al país donde transcurrió Luca, estrenada en 2021, la cual recibió una nominación al premio Óscar en la categoría de mejor película animada.

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