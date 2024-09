Tenista es duramente criticada por su comportamiento con una recogepelotas en el US Open: “Deberían prohibirle el acceso”

La frustración tras perder un partido importante suele ser habitual en el mundo del tenis, en donde los deportistas muestran su inconformismo ante la derrota, lanzando pelotas, rompiendo raquetas o simplemente dando un fuerte grito al cielo.

Sin embargo, ninguno de esos comportamientos había incluido el desquitarse contra el recogepelotas, algo por lo que les está lloviendo criticas a la reconocida tenista Yulia Putintseva, quien tuvo un mal comportamiento con una alcanzabolas durante su partido en tercera ronda del US Open.

La número 39 del mundo protagonizó un despectivo momento durante su encuentro con Jasmine Paolini, quien la derrotó con un contundente 6-3 y 6-4, tras negarse a recoger las bolas que le lanzaba la recogepelotas.

En el video que ha circulado en redes se puede ver que le pide a la joven darle las pelotas para poder realizar su saque, sin embargo, cuando la joven le lanza las pelotas esta se queda parada dejando que reboten para luego recogerlas del suelo.

Este gesto ha despertado la indignación en el mundo del tenis, ya que varios aficionados y amantes del deporte han catalogado esto como un comportamiento “irrespetuoso” y “arrogante” por parte de la tenista que desquitó su frustración por ir perdiendo con la recogepelotas.

“En el futuro, prohibiría a Yulia Putintseva participar en el US Open de tenis”, “El respeto y los buenos modales no cuestan nada”, “Comportamiento patético”, “Espero que haya perdido”, “Yulia Putintseva eres el peor tipo de deportista”, “¡Qué jugada más idiota! Me alegro de que haya perdido”, “Debería avergonzarse de sí misma” y “Deberían prohibirle el acceso”, son algunos de los comentarios.

Ante las críticas, la tenista salió en su defensa asegurando que su comportamiento no se debió a algo personal contra la joven, sino que fue algo que sucedió porque estaba enojada por no haber podido ganar.

Desde su cuenta de Instagram, la deportista aseveró que: “Quiero disculparme con la recogepelotas por la forma en que me estaba dando pelotas. Honestamente hablando, no fue por ella. Estaba realmente enojado conmigo mismo por no haber ganado el juego desde el punto de quiebre y luego me vacié con mis emociones y me hundí en mis pensamientos, ni siquiera me estaba concentrando en lo que estaba pasando y quién me daba la pelota. Todos los recogepelotas lo estaban haciendo increíble como siempre en el Open”.