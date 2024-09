La histórica sanción que le impuso la FIA a un piloto de la Fórmula 1 tras chocar con un rival

Una sanción sin precedentes ha sacudido al mundo de la Fórmula 1, luego de conocerse que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidiera ponerle un histórico castigo a un reconocido piloto por chocar a un rival en el Gran Premio de Italia.

Se trata del corredor danés Kevin Magnussen, quien pasará a los libros de historia de la Fórmula 1 no precisamente por su rendimiento dentro del circuito, sino por la sanción que le impusieron por chocar con su rival, el francés Pierre Gasly durante el Gran Premio de Italia 2024 en Monza este fin de semana.

Durante la variante Della Roggia, la cuarta de las once curvas del circuito, Magnussen golpeó al francés al intentar pasarlo, por lo que recibió penalización por parte de la FIA de 10 segundos de carrera.

Con estos 10 segundos de carrera lo relegaban a la décima posición, consiguiendo solamente un punto para su escudería Haas, por lo que terminó a únicamente a una décima del piloto Fernando Alonso, que acabó en la posición 11°.

De acuerdo con los comisarios del Gran Premio, el piloto danés fue considerado “totalmente responsable” del choque al no conducir de forma segura y controlada durante la maniobra que hizo para intentar pasar a su rival.

“Al acercarse a la curva 4, el coche 20 intentó adelantar al coche 10 por el interior. Mientras que el eje delantero del coche 20 pasaba por el espejo del coche 10, las directrices sobre normas de conducción especifican que un coche que adelanta debe ser conducido de forma segura y controlada durante toda la maniobra”, estipula el comunicado emitido por la FIA.

“Los comisarios determinaron que este no era el caso del vehículo 20 y, por lo tanto, el conductor era totalmente culpable de la colisión y, por lo tanto, se asignan la penalización estándar y los puntos de penalización. Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de conformidad con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los límites de tiempo aplicables”, añadió la entidad.

La decisión hizo que también que se atribuyeran los últimos dos puntos de penalización necesarios para alcanzar los 12, algo en lo que resulta en la suspensión de su superlicencia para la próxima carrera, que es en dos semanas en Azerbaiyán, la cual no correrá.

Por su parte, al conocerse la sanción contra Magnussen, el piloto francés Pierre Gasly aseguró que: “Sinceramente, no fue nada. Hubo un poco de roce entre ruedas y, finalmente, no perdí casi nada de tiempo. Estoy un poco sorprendido. Espero que esta decisión se pueda revertir, ya que me parece injusta”.

Mientras que Magnussen declaró ante la sanción que: “No sé qué está pasando con estas penalizaciones. Tuvimos un ligero contacto en la curva cuatro, no hubo daños en ninguno de los coches, no tuvo consecuencias, nadie perdió nada, ambos nos saltamos la curva, pero bueno, estamos corriendo”.

Haas tiene todavía la posibilidad de apelar la sanción. Si es suspendido, será probablemente sustituido por el británico Oliver Bearman, piloto reserva de la escudería estadounidense, con la que disputará la Fórmula 1 la temporada que viene.

Esta sanción marca un precedente en el mundo de la Fórmula 1, siendo una penalización comparable con la que se le dio al piloto Romain Grosjean en 2012, quien fue suspendido por una carrera tras ocasionar un accidente en el Gran Premio de Bélgica. Sin embargo, para ese entonces el sistema de puntos de la superlincencia todavía no estaba vigente.