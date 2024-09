Tenista sudamericano ironiza sobre su ingreso al top 300 del ranking ATP y dice que ganaría más como vendedor de hamburguesas

El tenista brasileño Karue Sell, que a sus 30 años vive uno de los mejores momentos en su carrera tras ingresar por primera vez al top 300 del ranking de la ATP, dejó un duro testimonio sobre las implicaciones que tiene vivir de su profesión.

El tenista explicó que, pese a sus buenos resultados a lo largo de su carrera y que lo han llevado a ganar seis torneos de ITF lo cual es el sueño de cientos de aficionados, profesores y jóvenes talentos, los ingresos que percibe en el deporte no son suficientes para vivir con dignidad.

“Hoy superé los 300 puntos por primera vez. Sin embargo, ganaría más dinero trabajando en McDonald’s”, lamentó en declaraciones reproducidas por el medio Match Tenis.

Sell afirmó, además, que cada día el nivel es más alto en el circuito de tenis profesional y sugirió que hoy los 400 mejores del mundo juegan con la intensidad y calidad que en otros tiempos solo se veía entre los 100 mejores.

“Estoy bien por mi trabajo en línea, pero siento pena por mis compañeros. El nivel es muy alto, ahora, hasta el 400 (al menos), ve a ver un Challenger. El tenis superó al top 100 convencional”, manifestó.

El comentario de Karue Sell no ha sido el único de parte de tenistas que cuestionan el sistema de reparto de premios.

El argentino Marco Trungelliti en una entrevista hace unos meses dejó ver lo duro que puede llegar a ser el deporte que desempeña por cuenta de las desigualdades que existen entre los montos de los premios que reciben los mejores del mundo y el resto de cientos de profesionales.

Trungelliti aplaudió, de hecho, a Novak Djokovic que ha cuestionado el sistema de reparto de premios y cuestionó la postura que tuvieron tanto el suizo Roger Federer, retirado, como el español Rafael Nadal, máximos referentes del tenis mundial en las últimas dos décadas, frente al tema.

“A la gente le puede gustar o no, pero Federer y Nadal nunca dijeron nada. Quieras o no, son cómplices de lo mal que está el sistema, porque no fueron capaces de abrir la boca ni una vez y luchar por los derechos de los jugadores”, afirmó el tenista, de 34 años.

Indicó que agradeció a Djokovic por buscar cambiar el sistema del tenis. “Lo crucé en el US Open (2023) y le agradecí por lo que está haciendo por los jugadores”.

Afirmó que también habló con el tenista canadiense Vasek Pospisil que se ha encargado de liderar la cruzada por mejorar los ingresos de los tenistas profesionales.

“Que un loco que estuvo entre los 30 del mundo se encargue de pensar cosas es mucho más respetable que lo que hace Federer, que se fue del tenis y sólo volvió con la Laver Cup”, apuntó el argentino sobre el canadiense.