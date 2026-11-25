El Barcelona consiguió una importante victoria en su visita al Sabah de Azerbaiyán y, sin Lamine Yamal en la convocatoria, goleó 4-1 al conjunto local en el compromiso correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027.

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Los dirigidos por Hansi Flick viajaron a Bakú con varias ausencias, entre ellas la del joven delantero español, quien no estuvo disponible debido a unas molestias en el tobillo derecho. Sin embargo, su ausencia no impidió que el equipo azulgrana consiguiera tres puntos importantes para acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

El gran protagonista del encuentro fue Anthony Gordon, quien firmó un doblete y abrió el camino de la victoria. El atacante inglés marcó al minuto 31 y volvió a aparecer al 51 para ampliar la ventaja del Barcelona.

Asimismo, Karim Adeyemi anotó el tercer tanto al minuto 55, mientras que Gabriel Jesus puso el 4-0 parcial al 60. El Sabah consiguió descontar por intermedio de Joy-Lance Mickels al 63, pero no logró cambiar el resultado y terminó cayendo ante el conjunto español.

Cabe resaltar que, el Barcelona llegó a 12 puntos después de cinco partidos disputados, producto de cuatro victorias y una derrota. Además, quedó en la cuarta posición de la tabla, a solo tres unidades del Real Madrid, que continúa en el primer lugar con 15 puntos y mantiene su campaña perfecta en el certamen.

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League

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Tras los partidos disputados en la quinta jornada, el Real Madrid conserva el liderato, mientras que el Barcelona se metió en el cuarto lugar y comparte los 12 puntos con otros equipos que siguen en la pelea por los primeros puestos.

Los primeros 15 puestos de la clasificación:

Real Madrid — 15 puntos PSG — 12 puntos Como — 12 puntos Barcelona — 12 puntos Real Betis — 12 puntos Arsenal — 11 puntos Manchester City — 10 puntos Borussia Dortmund — 10 puntos Aston Villa — 9 puntos Liverpool — 9 puntos Club Brujas — 9 puntos Sporting de Lisboa — 9 puntos Galatasaray — 9 puntos Bayern de Múnich — 8 puntos Stuttgart — 7 puntos

El próximo compromiso del Barcelona en la Champions League será frente al Manchester City, el 8 de diciembre, en un duelo que puede resultar determinante para sus aspiraciones de mantenerse entre los ocho primeros.