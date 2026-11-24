La UEFA Champions League continúa con su quinta jornada de la fase liga y este martes 24 de noviembre dejó varios resultados importantes en la lucha por los primeros puestos de la clasificación. El Real Madrid protagonizó una de las remontadas más destacadas de la fecha al golear 5-1 al PSV Eindhoven, mientras que Arsenal y Manchester City no pudieron ganar en condición de local.

El conjunto dirigido por José Mourinho comenzó perdiendo en el Santiago Bernabéu. El PSV sorprendió al equipo español con un tanto de Iván Perišić, desde el punto penalti, al minuto 32. Sin embargo, la reacción del conjunto local llegó en el segundo tiempo y terminó convirtiéndose en una goleada.

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Federico Valverde consiguió el empate al minuto 50 y, posteriormente, Jude Bellingham puso el 2-1 con una espectacular definición al 60'. Kylian Mbappé amplió la diferencia al 64' y volvió a marcar al 84', firmando su doblete en el compromiso. Finalmente, Vinícius Júnior sentenció el 5-1 al minuto 87.

Con este resultado, el Real Madrid llegó a 15 puntos y se convirtió en el líder de la fase liga, después de conseguir cinco victorias en sus primeras cinco presentaciones. El equipo español mantiene así su paso perfecto en el torneo.

Por otra parte, uno de los encuentros más esperados de la jornada fue el protagonizado por Arsenal y Borussia Dortmund en el Emirates Stadium. Viktor Gyökeres abrió el marcador para los ingleses al minuto 10, pero Maximilian Beier consiguió el empate definitivo al 55'. El resultado dejó a los londinenses con 11 puntos y al conjunto alemán con 10.

Otro de los resultados que llamó la atención fue el empate 2-2 entre Manchester City y Napoli en el Etihad Stadium. El equipo inglés no consiguió quedarse con los tres puntos y dejó escapar una oportunidad de acercarse a los primeros lugares.

Tabla de posiciones de la Champions League tras la fecha 5

Con los nueve compromisos disputados este martes, el Real Madrid encabeza la clasificación con 15 puntos. Detrás aparecen el Paris Saint-Germain, el Como y el Real Betis, todos con 12 unidades, aunque estos tres últimos todavía tienen un partido pendiente de la quinta jornada.

Así se encuentran los primeros 15 equipos de la clasificación:

Real Madrid - 15 puntos Paris Saint-Germain - 12 punto Como - 12 puntos Real Betis - 12 puntos Arsenal - 11 puntos Manchester City - 10 puntos Borussia Dortmund - 10 puntos Barcelona - 9 puntos Aston Villa - 9 puntos Liverpool - 9 puntos Club Brujas - 9 puntos Sporting de Lisboa - 9 puntos Galatasaray - 9 puntos Bayern Múnich - 8 puntos Stuttgart - 7 puntos

Es importante recordar que el nuevo formato de la Champions League reúne a 36 equipos en una única clasificación. Los ocho primeros avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre las posiciones 9 y 24 deben disputar una eliminatoria de play-off para buscar un lugar en esa instancia.

Partidos de la Champions League del 25 de noviembre

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La quinta jornada continuará este miércoles con otros nueve compromisos, entre los que sobresale la presentación del Barcelona, que visitará al Sabah, y el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y la Roma.

Estos son los partidos programados:

Slavia Praga vs. Villarreal.

Sabah vs. Barcelona.

PSG vs. Roma.

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahçe.

Inter de Milán vs. Stuttgart.

Sporting de Lisboa vs. Manchester United.

Atlético de Madrid vs. Viking.

Lille vs. Bayern Múnich.

Club Brujas vs. Liverpool.

La quinta jornada será determinante para varios equipos que buscan mantenerse entre los ocho primeros puestos y asegurar su clasificación directa a los octavos de final.