La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, visitó este miércoles la sede de la Universidad Central en Caracas, desde donde brindó un discurso magistral ante cientos de estudiantes que la recibieron con gran cariño.

En el marco del encuentro "Voces de paz bajo las nubes" con estudiantes y profesores, la ganadora del Nobel de la Paz se refirió al periodo de transición que vive Venezuela y se mostró confiada en la libertad pronta del país y la salida del régimen chavista.

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"Nunca más nos van a volver a enfrentar entre hermanos ni nos van a robar lo que es nuestro", indicó.

"Todos votamos por Venezuela y el 28 de julio, logramos gracias a un hombre increíble, ese hombre grande y valiente, que recibió el mandato. Pronto lo tendremos aquí en Venezuela", dijo en referencia a Edmundo González.

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"A la venezolana demostramos cuál es nuestra voluntad soberana", dijo sobre las elecciones del 28 de julio de 2024.

"Vamos a cambiar a fondo la relación entre la sociedad y el Estado. Es una refundación histórica y es una tarea gigante", resaltó.

La líder de la democracia también se refirió a los presos políticos y pidió su libertad. "Cientos y cientos de venezolanos que siguen presos por motivos políticos, que sean absolutamente todos liberados", subrayó.

"Será la era más gloriosa de la historia de Venezuela", insistió.