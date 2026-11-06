Juliana Guerrero se pronuncia tras video publicado por Deicy Jiménez que salpica al expresidente Petro

Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro envuelta en un escándalo por presentar títulos falsos para acceder al cargo, se pronunció ante los que considera intentos desde diversos sectores de vincularla de alguna manera con Deicy Jiménez, quien denunció una supuesta red de mujeres que presuntamente accedieron a contratos a cambio de favores íntimos al expresidente Gustavo Petro.

“No tengo ninguna relación con Deicy Jiménez ni conozco ni he escuchado sobre la instrumentalización de persona alguna para obtener favores sexuales. Espero que sea la justicia quien avance y aclare toda esta situación”, afirmó.

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Guerrero, en un mensaje en sus redes sociales, indicó que es absolutamente reprochable que, “por el simple hecho de yo haber tenido algún acercamiento político con el expresidente Petro se pretenda reducir a las mujeres, incluyéndome, a insinuaciones sobre nuestra vida sexual o presentarnos como instrumentos de intereses ajenos”.

“Esa narrativa es profundamente irrespetuosa y desconoce nuestra autonomía”, afirmó Guerrero.

Sobre el final de su mensaje, manifestó que ninguna persona debería atribuirse “el derecho de escrutar, juzgar o instrumentalizar las relaciones personales de los demás, independientemente de la posición o cargo que ocupen o hayan ocupado”.

“Las relaciones interpersonales hacen parte de la esfera privada y no pueden convertirse en mecanismos de persecución. El ejercicio de una función pública no implica renunciar al derecho a la intimidad ni a la dignidad personal”, afirmó.

Expresó que “ha asumido las responsabilidades” que le corresponden tras el escándalo de los títulos falsos.

“No permitiré que se siga vulnerando mi dignidad e intimidad ni que se utilice mi vida privada para intentar atribuirme actos que no me corresponden. Pido respeto por la intimidad, pues las garantías de todas las personas no pueden depender de sus afinidades políticas”, concluyó.