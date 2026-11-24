Ya se han disputado al menos 31 partidos de la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Los Tigres de Aragua se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones, con 21 victorias y 11 derrotas en 32 encuentros disputados.

En el segundo lugar aparecen Caribes de Anzoátegui, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, todos con 17 victorias y 14 derrotas.

Cardenales de Lara ocupa la quinta posición con balance de 16-15, seguido por Tiburones de La Guaira, que registra 15 victorias y 18 derrotas.

Más abajo aparecen Bravos de Margarita, con marca de 13-21, y Águilas del Zulia, que cierra la clasificación con 13 triunfos y 22 reveses.

La lucha por los puestos de clasificación continúa abierta, con varios equipos buscando mejorar sus registros.

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La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la ronda del comodín, a un máximo de dos juegos.

Las 'novenas' clasificadas a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales.