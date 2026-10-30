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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Pelea

Diputados se van a los puños y silletazos en plena sesión: "Con una silla o con cualquier otra cosa, es proporcionado y correcto", dijo el primer ministro

octubre 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Pelea en el Parlamento de Armenia - Captura
Pelea en el Parlamento de Armenia - Captura
Para sorpresa de todos, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, justificó el hecho.

En puños, patadas y silletazos terminó una sesión en el Parlamento de Armenia, país asiático que meses atrás acudió a las urnas para renovar a sus diputados.

La sesión parlamentaria del país asiático de este jueves terminó en una dura pelea luego de acusaciones de corrupción en contra del partido opositor.

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La trifulca comenzó luego de que el diputado Taron Chakhoyan, del Partido oficialista Contrato Civil, asegurara que el partido Armenia Fuerte se encontraba "sumido en la corrupción".

"Quienes están inmersos en la corrupción hablan de corrupción, cuentas falsas y ataques a familiares. Señor [Narek] Karapetyan, no es mi culpa que toda su familia esté involucrada en la política, incluyendo a su tío, su padre y su primo, quien incluso intentó abrir un ministerio en nuestro país. No es mi culpa que quisiera abrir un ministerio que satisficiera a todas las mujeres. Todavía no se ha disculpado con ellas por eso", dijo el parlamentario.

Las palabras de Chakhoyan envalentonaron la sesión, a tal punto que los diputados del partido opositor Armenia Fuerte terminaron a los golpes entre ellos.

En medio de la pelea que fue transmitida por la televisión pública se vieron puños, sillazos, patadas y hasta botellas de agua por el aire.

Incluso, la pelea se trasladó a los pasillos de la sede legislativa, según constataron varios medios locales.

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Para sorpresa de todos, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, justificó el hecho.

"Condeno la violencia, pero apoyo las medidas adoptadas hoy por la facción Contrato Civil, porque estar en la oposición no significa que uno deba volverse insolente", dijo.

"Ya sea con una silla o con cualquier otra cosa, es proporcional y correcto", añadió Pashinyan.

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