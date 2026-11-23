La capital de Colombia resultó ganadora de un prestigioso Gran Premio mundial, imponiéndose con contundencia frente a 533 proyectos rivales provenientes de 68 países. En la recta final del certamen, superó a fuertes competidores como Brasil, Grecia y Turquía.

Según destacaron los organizadores del galardón, la clave del triunfo radicó en un enfoque integral que va mucho más allá de entregar simples techos, apostando por una verdadera transformación social.

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El impacto del programa es representado en cifras contundentes que priorizan a los sectores más vulnerables de la población. Según el balance oficial, el 75 % de las personas que recibieron el beneficio, obtienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos, el 64 % corresponde a mujeres cabeza de hogar y 3.900 personas son víctimas del conflicto armado.

Los resultados tangibles en el territorio también pesaron en la decisión del jurado. En un año de implementación, la iniciativa logró derribar la brecha de desigualdad entre los barrios de la ciudad en un 9 %. Asimismo, consideraron que el proyecto integró la vivienda con la movilidad sostenible, conectando directamente a más de 6.300 familias con los sistemas de transporte masivo como el Metro y Transmilenio.

Por su parte, Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat de Bogotá, explicó que el galardón reconoció una estrategia integral que abarca desde instrumentos para acelerar la gestión del suelo hasta subsidios e incentivos para comprar, mejorar o arrendar vivienda.

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Destacó al mismo tiempo la creación de un sistema de información propio, una escuela virtual de capacitación ciudadana, la ubicación de subsidios cerca de las estaciones del Metro y un fuerte compromiso con la construcción sostenible y el mejoramiento integral de barrios.

Con este reconocimiento global, Bogotá es ahora el referente mundial en materia de inclusión urbana y desarrollo social. La victoria demuestra que una gestión estructurada y una política pública bien ejecutada tienen el poder de cerrar brechas históricas y cambiar el rumbo de toda una sociedad.