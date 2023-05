¿Puede Colombia prescindir de los hidrocarburos como ha planteado el presidente Petro?

En Colombia, a poco más de nueve meses de llegar al poder, el presidente Gustavo Petro no da su brazo a torcer en sus planes para lograr lo que describe como una nueva política energética para el país.

En campaña y desde la presidencia, Petro ha defendido la necesidad, según dice, de que Colombia haga una transición energética, que deje atrás la exploración y la explotación petrolera.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Colombia no firmará nuevos contratos de exploración de petróleo y gas o

Hoy el sector de los hidrocarburos representa un 36% de las exportaciones del país, el 18% de los ingresos corrientes de la nación, y, en regalías, un tercio de todo el presupuesto de inversión que llega a las entidades subnacionales.

Petro quiere que Colombia deje de depender de esa industria y apueste por el turismo como el principal motor económico del país, enfocándose en las energías limpias.

Hasta el momento, el gobierno no ha presentado ninguna propuesta legislativa porque, entre otras, no tiene los apoyos necesarios para aprobarla; y todas las medidas adoptadas han sido vía ejecutiva, fundamentalmente la de no autorizar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Según los expertos, el país tiene hoy reservas para 8 años. Detener la exploración, aseguran, puede provocar efectos devastadores para la economía colombiana que, energéticamente, pasaría a depender del crudo importando (cuando Petro ya hubiera salido del poder), por el coste de un barril pagado a productores extranjeros con un peso devaluado.

¿Puede, Colombia, prescindir de los hidrocarburos en 8 años? ¿Qué consecuencias puede tener esta política para el país?

Juan Carlos Echeverry, economista y quien fuera presidente de Ecopetrol, así como ministro de Hacienda y Crédito Público, habló en el programa Cuestión de Poder sobre la política que ha planteado el presidente Petro.

“Colombia no tiene en este momento ingresos alternativos en ese monto”, aseguró Echeverry sobre el valor que representa el dinero de los hidrocarburos para el país.

Echeverry dijo que se puede hacer la transición energética pero no a costa del petróleo que es la industria que más paga impuestos en el país.