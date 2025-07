"De manera irresponsable Petro ha acusado a Estados Unidos de estar fraguando un golpe de Estado": Iván Duque, expresidente de Colombia

La actual crisis de relaciones entre Colombia y Estados Unidos se da en un momento en que Colombia no tiene canciller.

Laura Saravia, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, presentó este jueves su renuncia.

La hasta hoy canciller de la República anunció su salida del gobierno tras una carta en la que expresa profundas diferencias con las decisiones tomadas recientemente.

“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal y respeto institucional no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón, se trata de un rumbo que con todo el afecto y respeto que le tengo ya no me es posible ejecutar”, indicó.

Aunque Saravia no detalla qué decisiones motivaron su salida, deja entrever un giro en el rumbo del gobierno que ya no comparte y afirma que su decisión responde a una reflexión profunda.

Saravia ya había intercedido en otro momento de tensión con la Unión Americana cuando adelantó reuniones con el gobierno de Donald Trump para mitigar las consecuencias de la imposición de los impuestos globales, en el caso de Colombia era del 10%.

Al respecto, el expresidente de Colombia, Iván Duque, se refirió en La Mañana de NTN24 a la crisis diplomática que enfrenta hoy Colombia con Estados Unidos.

“Hay que reconocer algo y es que el manejo temerario, irresponsable y sobre todo casi que absolutamente inmanejable de las relaciones internacionales de este gobierno, pues nos ha llevado a esta situación”, dijo.

De acuerdo con Duque, “Colombia, de manera temeraria, sin fundamentos, sin pruebas y además de maldad de bolsa, está acusando a Estados Unidos de estar fraguando un golpe de Estado en Colombia, cosa que no tiene ni pies ni cabeza y sobre todo con un país que es un aliado de nosotros por más de 200 años, donde tenemos una relación bipartidista y bicameral, pues esto nos lleva a esta situación”, recalcó.

“Esto ocurre en el momento en que ya hay una vacancia en la cancillería, donde la cancillería está a séptima. Entonces creo que este es un momento donde debe en este momento el gobierno manejar esto con cabeza fría, retractarse de esas acusaciones sin fundamentos y evitar que esta ruptura lleve a que tenga unas implicaciones que afecten nuestra economía y el sector privado”, afirmó.

Iván Duque dijo que la institucionalidad y el empresariado del país debe pronunciarse para que la situación no escale y recalcó que las denuncias de Petro de decir que Estados Unidos está adelantando un golpe de Estado en su contra no tiene ni pies ni cabeza.

“Yo creo que la institucionalidad entera tiene que también salir en este momento a pronunciarse. Yo creo que, a nivel de las cortes, a nivel del Congreso, los propios empresarios tienen que hacer un llamado para que esta situación no se escala. Pero lo que está detonando en este momento esta llamada por sustos del encargado de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia es justamente que de manera irresponsable lleva varios días Petro acusando a Estados Unidos de estar fraguando un golpe de Estado, algo que no tiene ni pie ni cabeza”, concluyó.