Actor de ‘Stranger Things, Noah Schnapp, es criticado por posar con cartel que dice que el “sionismo es sexy”

El actor Noah Schnapp, reconocido por su papel de ‘Will Byers’ en la serie de Netflix ‘Stranger Things’, se encuentra en el ojo del huracán luego de que un polémico video suyo relacionado con el conflicto entre Israel y Hamás se hiciera viral en redes sociales.

El artista, de 19 años, ha recibido muchas críticas por los internautas en las diferentes redes sociales, luego de que se volviera viral un video en el que posa junta a unos stickers de controversiales frases sobre la guerra entre Israel y Hamás.

En el video se puede ver al actor y a su grupo de amigos posar junto a stickers que tiene varias frases como: “el sionismo es sexy” o “Hamás es el ISIS”.

Ante esto, miles de usuarios en redes han pedido que el actor no sea llamado más a ningún proyecto, así como pidieron su salida de ‘Stranger Things’.

“Ya ni siquiera se sorprende, solo quiere que su carrera termine en este punto”, “Esta gente tiene el cerebro podrido, si es que les queda algo de cerebro”, “Buscando formas de llamar la atención porque sabe que después de Stranger Things estará desempleado”, “Que se ponga a estudiar porque después de ST dudo que le den trabajos”, “Hacerte pegatinas promocionando un genocidio” y “Para Noah Schnapp el asesinato de civiles palestinos es sexy”, son algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que Schnapp es criticado por este tema, ya que en el pasado le dio me gusta a un video de Instagram en el que se burlaban de las víctimas en la Franja de Gaza y tras varias duras críticas por parte de sus seguidores eliminó el like.

Tras el inicio del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, Noah declaró de manera abierta su apoyo a Israel condenando los ataques por parte de Hamás al festival de música y que inició el conflicto el pasado 7 de octubre.

Cabe recordar que, según la RAE, el sionismo, es el "movimiento político judío centrado en sus orígenes en la formación del Estado de Israel y, después de la proclamación de este en 1948, en su apoyo y su defensa" del mismo, que es a lo que se oponen los antisionistas.