Adam Sandler aseguró que Taylor Swift está al mismo nivel que los Beatles

La estrella del pop Taylor Swift se ha convertido en una de las cantantes estadounidenses más importantes del momento, así lo ha demostrado la cantidad de récords que ha roto, superando incluso a grandes leyendas como Michael Jackson, Elvis Presley y Frank Sinatra.

Su éxito puede resultar intimidante no solo para sus colegas en la industria de la música, sino también para aquellos que no trabajan sobre los escenarios, como es el caso del actor Adam Sandler, quien confesó que la intérprete ‘Willow’ lo pone “jodidamente nervioso”.

Durante una entrevista con el programa “Conan O'Brien necesita un amigo”de la cadena radial SiriusXM, el actor de ‘Son como niños’ reveló que hasta hace poco se había dado cuenta de que las celebridades del siglo 21 no lo sorprendían tanto como las de antes, sin embargo, la cantautora le cambió las reglas del juego.

“Lo que he descubierto es que las personas pueden ser íconos absolutos, convertirse en las estrellas más grandes del mundo, pero si aparecieron hace cinco años, estoy muy feliz de conocerlos, pero no tienen ese efecto en mí. No soy como, 'Oh Dios mío, oh Dios mío', ya sabes, como lo haría con cualquiera que viera”, comentó.

Sandler expresó que se siente un poco intimidado y “jodidamente nervioso” cuando está alrededor de la cantante, de 34 años, por lo que ella significa para sus hijas: Sadie y Sunny.

De acuerdo con la estrella de Hollywood, no quiere que su nerviosismo alrededor de la estrella de la música pueda arruinar una experiencia impresionante para sus hijas, cosa que lo aterra demasiado.

“¿Sabes qué? Taylor Swift. Porque lo que ella significa para mis hijas me pone un poco nervioso. Solo porque no quiero arruinarlo por mis hijas. Así que soy un poco como 'Taylor Taylor', como si hablara demasiado alto o algo así. No me mantengo tan tranquilo como puedo”, confesó.

De hecho, Adam expresó que siente que el éxito e impacto de Taylor es tanto que considera que “Sí, puedo verlo. Sí, ella está, quiero decir, ahora está en otro nivel”.

El actor, de 57 años, explicó que, para él, la intérprete de ‘All too well’ está tan grande como la banda británica ‘The Beatles’, por lo que comparó la famosa ‘Beatlemania’ con el auge que tiene hoy la cantante.

“La gente habla de los Beatles y de ella. Quiero decir, hombre, tantos éxitos. No hay una palabra que mis hijas no sepan. Swift significa mucho”, añadió.

Y es que el actor fue visto el pasado 9 de agosto de 2023 asistiendo al concierto de Los Ángeles de la gira Swift ‘The Eras Tour’ y meses después llevó a sus pequeñas al estreno de la película ‘The Eras Tour: Movie’, en donde se encontró con la cantante, de 34 años, en el cine.