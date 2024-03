Al Pacino se aceleró al anunciar al ganador en los Premios Oscar 2024 y los fanáticos reaccionaron: "Nadie. Al Pacino: la de la bomba ganó"

Este fin de semana se llevó a cabo una de las ceremonias más importantes de la industria del cine y la televisión, la 96 edición de losPremios Óscar, una gala que premió lo mejor dentro del mundo cinematográfico.

La ceremonia estuvo llena de momentos memorables y controvertidos que le han dado la vuelta al mundo y acapara actualmente los titulares de los principales medios de todo el mundo.

Sin duda, uno de los momentos de los que más se ha hablado y que marcaron la noche, es el que protagonizó el actor estadounidense, Al Pacino, quien cometió un error que arruinó por completo uno de los instantes más esperados de toda la noche.

El intérprete de ‘El Padrino’ subió al escenario para presentar la categoría más esperada e importante de toda la noche ‘Mejor Película’ en los Premios Óscar, en donde algunos de los nominados eran: ‘American Fiction’, ‘Anatomy of a Fall’, ‘Barbie’, The Holdovers’, ‘Killers of the Flower Moon’ Maestro’, ‘Poor Things’ y ‘Oppenheimer’.

Se esperaba que la ceremonia iba a cerrar con broche de oro al ser Al Pacino el encargado de anunciar al ganador de tan esperada categoría y así fue, pero no de la manera en la que todos esperaban.

Ya que el actor, de 83 años, no se esperó a que mostraran a todos los nominados de la noche, como usualmente se hace, sino que directamente abrió el sobre y anunció al ganador, quitándole todo el suspenso que se le suele dar a este tipo de ceremonias.

“‘Mejor Película’... uh, tengo que ir al sobre por eso. Y lo haré. Aquí viene. ¿Y mis ojos ven a Oppenheimer?”, dijo la estrella de Hollywood dejando a más de uno de los presentes sorprendidos y con una sonrisa en el rostro.

De inmediato, los internautas comenzaron a hacer memes y comentar lo sucedió durante la edición número 96 de los Premios Óscar.

“Nadie. Al Pacino: La de la bomba ganó”, “Al Pacino se levantó de la cama, subió al escenario, abrió un sobre y dijo el nombre del ganador”, “Los cinco minutos de retraso con los que empezaron los Oscars los recuperó Al Pacino en el final”, “A Al Pacino le importó un carajo y no leyó los nominados, ese es un verdadero hombre de 83 años”, “Al Pacino: y bueno ni idea creo que dice Oppenheimer el papel” y “Al Pacino quería irse a la cama ya”, son algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, muchos consideraron que Al Pacino arruinó el momento más esperado de la noche, así como también no respeto el trabajo de las personas encargadas de editar los videos de los nominados.

‘Oppenheimer’, el drama épico de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica, se llevó el codiciado Óscar a mejor película este domingo en la 96 gala de los Premios de la Academia en Hollywood.

La gran favorita de la noche, que llegó con 13 nominaciones, venció a ‘American Fiction’, ‘Anatomía de una caída’, ‘Barbie’, ‘Maestro’, ‘Los que se quedan’, ‘Los asesinos de la luna’, ‘Pobres criaturas’, ‘Zona de interés’ y ‘Vidas pasadas’.

Además, Christopher Nolan se llevó el Óscar a mejor director por ‘Oppenheimer’, su drama sobre el padre de la bomba atómica. El cineasta británico, cuya película arrasó en la temporada de galardones, venció en la categoría a Yorgos Lanthimos (‘Pobres criaturas’), Martin Scorsese (‘Los asesinos de la luna’), Justine Triet (‘Anatomía de una caída’) y Jonathan Glazer (‘Zona de interés’).

El protagonista de ‘Oppenheimer’, Cillian Murphy, también ganó como mejor actor, imponiéndose a Bradley Cooper (‘Maestro’), Colman Domingo (‘Rustin’), Paul Giamatti (‘Los que se quedan’) y Jeffrey Wright (‘American Fiction’).

Emma Stone, por su parte, se llevó el galardón a mejor actriz por su papel en ‘Pobres criaturas’, derrotando a la otra favorita, Lily Gladstone (‘Los asesinos de la luna’), además de Annette Bening (‘Nyad’), Sandra Hüller (‘Anatomía de una caída’) y Carey Mulligan (‘Maestro’).

El estadounidense Robert Downey Jr. ganó el Óscar al mejor actor de reparto por ‘Oppenheimer’. El actor, de 58 años, se llevó la primera estatuilla del Óscar de su carrera, venciendo a Sterling K. Brown (‘American Fiction’), Robert De Niro (‘Los asesinos de la luna’), Ryan Gosling (‘Barbie’) y Mark Ruffalo (‘Pobres criaturas’).

Da'Vine Joy Randolph se llevó la estatuilla a mejor actriz de reparto por su papel en ‘The Holdovers (Los restos)’, de Alexander Payne, superando a contendoras de peso como Emily Blunt (‘Oppenheimer’), Danielle Brooks (‘El color púrpura’), America Ferrera (‘Barbie’) y Jodie Foster (‘Nyad’).

Una vez escuchó su nombre en la voz de Jamie Lee Curtis, la actriz estadounidense de 37 años rompió en llanto, se dirigió a recibir su premio y señaló que creyó que se había equivocado de carrera; además, agradeció a su madre por haberla impulsado a ser actriz.