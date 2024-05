Alec Baldwin dio duros detalles de la época en la que tuvo fuertes adicciones: “echo de menos beber”

El actor estadounidense Alec Baldwin, que ha estado en los últimos meses en el foco de los principales medios por el homicidio involuntario de directora de fotografía de la película Rust, sorprendió al mundo con unas duras declaraciones sobre su pasado.

En una entrevista con el podcast Our Way with Paul Anka, Baldwin expresó que aunque no es un tema del que suele hablar, la realidad es que lleva 39 años sobrio, desde el 23 de febrero de 1985.

La estrella de Hollywood explicó en el podcast que: “Tuve un problema serio todos los días durante dos años. Creo que esnifé una raya de cocaína de aquí a Saturno”.

Baldwin, de 66 años, confesó que, tras dejar las drogas, otro problema se presentó en su puerta: el aumento del consumo de alcohol, sin embargo, también fue una adicción que pudo dejar.

En este duro proceso, Alec admitió que “no echo de menos las drogas, pero sí la bebida. Me gusta beber”.

El intérprete de ‘Enamorándome de mi ex’ reveló que su táctica para no “recaer” en los excesos es meditar, una actividad que cuando la hace junto a sus hijos le parece un dolor de cabeza.

“Meditar con niños en casa es como intentar jugar al ping-pong en la cubierta de un portaaviones. Es un verdadero dolor de cabeza, hombre”, añadió.

No es la primera vez que el actor habla sobre el tiempo en el que tuvo adicciones cuando era joven, ya que en otras oportunidades han expresado que se alegraba por haber podido dejar eso de lado porque “no mucha gente se vuelve sobria cuando son jóvenes”.

Baldwin de hecho, reveló en una ocasión, como con tan solo 20 años sufrió una sobredosis de drogas, en una época en la que tenía “mucho dolor” en él.