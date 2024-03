Alejandro Estrada en modo Shakira tras terminar con Nataly Umaña: "Hay que buscar a Bizarrap para que me ayude con una colaboración"

El reality del Canal RCN y VIX, ‘La Casa de los Famosos Colombia’, tiene a miles de televidentes pendientes de la ruptura entre la participante, Nataly Umaña, y el actor, Alejandro Estrada, quienes hasta el comienzo del programa mantuvieron una relación de 12 años.

La separación se dio luego de que la actriz comenzara un romance con el cantautor panameño Miguel Melfi dentro del programa. Ante ello, su exesposo ingresó a ‘La Casa de los Famosos’ para entregarle el anillo de matrimonio y dar por finalizada su relación.

A pocos días de la ruptura, Alejandro Estrada fue cuestionado, en medio de una entrevista, sobre los proyectos profesionales que han surgido luego del polémico y mediático escándalo con su expareja.

“Esta semana hice unas fotos para una revista muy importante. En realidad, hay varios proyectos en los que estoy trabajando”, afirmó el actor.

Asimismo, el periodista lo cuestionó sobre la canción de la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap ‘BZRP Music Sessions #53’, en la que la artista lanza fuertes indirectas contra su expareja, Gerard Piqué.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, “¿Podríamos ahora decir que los hombres ya no lloran, los hombres facturan?”.

A lo que el actor respondió, “habría que buscar a Bizarrap para que me ayude con una colaboración”.

Finalmente, recalcó que, lo más importante en este momento es su profesión: "amo actuar y el reconocimiento y estar en el medio de entretenimiento permite que este tipo de cosas como lo que sucedió nos ayude a cambiar el rumbo de la vida".

Cabe señalar que la separación en vivo se dio luego de que Umaña comenzara una relación amorosa con el cantautor panameño Miguel Melfi dentro del programa, pese a tener como pareja a Estrada.

Estrada ingresó el pasado domingo a ‘La Casa de los Famosos’ como uno de los invitados al reality y aprovechó para entregar su anillo de matrimonio y dar por finalizada su relación con la reconocida actriz.

Desde ese momento, dentro y fuera de ‘La Casa de los Famosos’ en Colombia no se habló de otra cosa distinta a la separación en vivo de ambos actores.

Recientemente su exesposa Nataly Umaña ha manifestado no tener claridad sobre su futuro y no sabe ni a donde va a llegar, lo que sí es cierto es que quiere quedarse con el perro Thiago, mientras su exesposo (Alejandro) se quedaría con la gata. Cabe recordar que en la relación de 12 años que mantuvieron ambos famosos, la pareja no tuvo hijos en común.