“Le falta un tornillo”, le dicen a Nataly Umaña luego de explicar en La Casa de los Famosos por qué se terminó su relación con Alejandro Estrada

El reality del Canal RCN y VIX, ‘La Casa de los Famosos Colombia’, tiene a miles de televidentes pendientes del rompimiento de la relación entre la participante, Nataly Umaña, y el actor, Alejandro Estrada, quienes hasta el comienzo del programa mantuvieron una relación de 12 años de duración.

La separación se dio luego de que la actriz comenzara un romance con el cantautor panameño Miguel Melfi dentro del programa. Su exesposo tuvo la oportunidad de ingresar a ‘La Casa de los Famosos’ para entregarle el anillo de matrimonio y dar por finalizada su relación con la reconocida actriz ante esta traición.

El acercamiento entre los dos participantes parece que llegó a su fin luego de que Melfi recibiera la visita de su mamá, quien le dijo no estar de acuerdo con lo que él estaba haciendo y que las relaciones se deben respetar.

Las palabras de su madre hicieron reflexionar al panameño, quien habló con Nataly y le pidió que mantuvieran su distancia en el reality, a lo que ella accedió y, tiempo después, le manifestó a otros participantes que ella ya lo había pensado, pero no había tomado la decisión de decírselo para no hacerle daño.

El tema sigue dando de qué hablar y ahora se conoció una grabación nocturna dentro de las habitaciones que muestra a Nataly hablando con sus compañeros sobre lo que le está pasando a nivel emocional y aseguró que su intención no era desestabilizar su matrimonio, ni terminar su relación con Alejandro Estrada, a pesar de lo sucedido con Melfi.

“Tú crees que yo voy a venir a un reality a desestabilizar un matrimonio por alguien que acabo de conocer, obvio no, que era el punto de quiebre para darle el giro dramático a la historia, sí, es decir, esto no tenía vuelta de hoja así no hubiera un tercero, pero que se acabe lo de Melfi es lo mejor porque ya afuera puedo seguir”, aseveró la actriz.

Además, aseguró que “ya lo hecho, hecho está”, pero es consciente que no fue la mejor manera de terminar su matrimonio: “de pronto no fue la manera porque no puedo pisotear a alejito porque no estuvo bien exponerlo de esa manera, pasar por encima de sus sentimientos”.

Por último, explicó que su intención nunca fue terminar su relación en ‘La Casa de los Famosos’: “Yo no venía con el propósito de terminar mi relación, simplemente aquí me di cuenta que está bien dejar fluir lo que quiero y también ya era el momento de acabar, pero no lo habíamos podido hacer porque hay amor”.

El video ha generado múltiples reacciones de los seguidores quienes aseguran, en su mayoría, que no está siendo consecuente entre lo que dice y lo que hace: “Esta vieja no sabe ni donde esta parada”, “Dice que no pisotear a Alejito jaja, hermana, usted lo aplastó”, “Tiene más coherencia Mafe cuando está llamando a trina”, “esta señora cambia más de pensamiento que de calzones”, entre otros.

Nataly ha manifestado que no tiene claridad sobre su futuro, pero lo que sí es cierto es que quiere quedarse con el perro Thiago, mientras su exesposo (Alejandro) se quedaría con la gata. Cabe recordar que en la relación de 12 años que mantuvieron ambos famosos, la pareja no tuvo hijos en común.

Este es el video de Nataly Umaña explicando lo que está ocurriendo con su situación sentimental: