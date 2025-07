Legendaria Banda de rock británica inicia gira mundial de reencuentro luego de más de 15 años: estas son las fechas y los destinos en Sudamérica

Las leyendas del rock británico Oasis iniciaron este viernes en Cardiff una esperada gira de reencuentro por todo el mundo con la que dieron comienzo a un improbable regreso que pocos creían posible casi 16 años después de la última vez que actuaron juntos.

"Manchester vibra en la zona", dijo Liam Gallagher, líder de la banda de la ciudad del norte de Inglaterra, a una multitud de 74.000 personas en la capital galesa tras de salir al escenario a atender a la prensa.

El grupo de 'britpop' de los noventa, que se separó en 2009, abrió la noche con el éxito de 1995 "Hello", seguido de "Acquiesce".

Siguieron una serie de éxitos, entre ellos "Roll With It" -un dúo del otrora rival Liam Gallagher y su hermano Noel-, "Cigarettes And Alcohol", "Stand By Me" y "Supersonic".

"¡Sí, gente guapa! Ha pasado demasiado tiempo", gritó Liam al público al principio de la actuación, y en las fotografías se le veía de la mano de su hermano Noel en un momento dado.

Oasis actuará dos noches en el Principality Stadium de Cardiff a techo cerrado para dar comienzo a 41 conciertos por todo el mundo. Y es que los Gallagher han dejado a un lado sus diferencias para la gira Oasis Live '25, que incluye cinco conciertos en Manchester a partir del 11 de julio.

En agosto la legendaria banda estará en Escocia, Irlanda y Canadá para dar comienzo su paso Norteamérica en septiembre con fechas programadas en Estados Unidos en East Rutherford y Pasadena, así como en Ciudad de México.

Más adelante a finales de ese mismo mes, volverán de nuevo Londres para dos presentaciones en Wembley antes de partir a Asia en octubre para presentarse primero en Corea del Sur y luego en Japón, previo a un nuevo viaje, ahora a Oceanía y poder tocar allí en Australia.

Luego volverán a América, aunque en esta ocasión harán lo propio hacia el sur del continente, pues estarán en Buenos Aires el 15 y 16 de noviembre, en Santiago de Chile el 19 y en Brasil el 22 y 23 de ese mismo mes.

Pese a que la posibilidad de volver a verlos juntos se veía lejana tras una de las rupturas más amargas de la música, los conciertos de Oasis suelen ser destacados por la comunidad.

Para el inicio de la gira, los aficionados viajaron desde América y varios países europeos en aras de presenciar lo que muchos calificaron en redes sociales como un "momento histórico".

Los hermanos de Oasis, que anunciaron la gira de regreso días antes del 30 aniversario de su álbum debut "Definitely Maybe", mantuvieron una guerra de palabras entre sí durante más de una década en la que actuaron individualmente.

Para esta nueva etapa, la banda ha incorporado a varios miembros nuevos que están presentes en la gira, entre ellos un teclista y un baterista.