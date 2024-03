Alejandro Estrada reveló qué sucederá cuando se reencuentre con su exesposa Nataly Umaña

El reality del Canal RCN y VIX, ‘La Casa de los Famosos Colombia’, tiene a miles de televidentes pendientes de la ruptura entre la participante, Nataly Umaña, y el actor, Alejandro Estrada, quienes hasta el comienzo del programa mantuvieron una relación de 12 años.

La separación se dio luego de que la actriz comenzara un romance con el cantautor panameño Miguel Melfi dentro del programa. Ante ello, su exesposo ingresó a ‘La Casa de los Famosos’ para entregarle el anillo de matrimonio y dar por finalizada su relación.

A pocos días de la ruptura, Alejandro Estrada fue cuestionado, en medio de una entrevista para 15 minutos sobre el proceso que lleva luego del polémico y mediático escándalo con su expareja Nataly Umaña.

“Mi relación siempre se basó en algo estable, sincero y muy fuerte. En eso no caben estrategias y yo no sería capaz de jugar una estrategia en una relación de 12 años y no hay afanes por el tema de más seguidores o ganarme un público como se ha venido diciendo”, le contó a la revista 15 Minutos.

El actor también fue cuestionado sobre si volvería con Umaña luego de que se acabe el reality de ‘La Casa de los Famosos Colombia”.

“Es muy pronto para saber una respuesta. Sin embargo, hoy no volvería con ella. No sé en lo personal qué va a pasar cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que hay que separar, pero hoy por hoy me cuesta trabajo. Quiero seguir madurando y entender esto que está pasando. Si va a ser una decisión de regresar, tiene que ser extremadamente trabajada porque ya hay suficiente daño”, afirmó.

Además, confirmó que, estaba tomando terapias psicológicas para superar este tema y que, cuenta con ayuda del pastor de la iglesia a la que asiste.

“Soy una persona que siempre ha ido al psicólogo para tener una vida tranquila y tener paz. Esta es una oportunidad muy grande para generar crecimiento en lo personal y en sacar esas virtudes de la nobleza, la humildad y el amor. En mi ingreso a la casa lo dije: esto me llevó a reflexionar en la importancia que es comunicarnos en las relaciones y decirnos las cosas a tiempo por difíciles que sea”, aseguró.

Estrada, cabe señalar, ingresó en días pasados a ‘La Casa de los Famosos’ como uno de los invitados al reality y aprovechó para entregar su anillo de matrimonio y dar por finalizada su relación con la reconocida actriz.

Desde ese momento, dentro y fuera de ‘La Casa de los Famosos’ en Colombia no se habló de otra cosa distinta a la separación en vivo de ambos actores.

Recientemente su exesposa Nataly Umaña ha manifestado no tener claridad sobre su futuro y no sabe ni a donde va a llegar, lo que sí es cierto es que quiere quedarse con el perro Thiago, mientras su exesposo (Alejandro) se quedaría con la gata.

Cabe recordar que en la relación de 12 años que mantuvieron ambos famosos, la pareja no tuvo hijos en común.