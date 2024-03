Alejandro Estrada, expareja de Nataly Umaña de La Casa de los Famosos, habla de cuándo le gustaría tener una nueva relación

El reality del Canal RCN y VIX, ‘La Casa de los Famosos Colombia’, tiene a miles de televidentes pendientes del rompimiento de la relación entre la participante, Nataly Umaña, y el actor, Alejandro Estrada, quienes hasta el comienzo del programa mantuvieron una relación de 12 años de duración.

La separación se dio luego de que la actriz comenzara un romance con el cantautor panameño Miguel Melfi dentro del programa, por lo que su exesposo aprovechó la oportunidad de ingresar a ‘La Casa de los Famosos’ para entregarle el anillo de matrimonio y dar por finalizada su relación tras la traición de la que fue víctima.

Tras su aparición en el reality, la reacción del actor al tener de frente a su expareja y las palabras que le dijo para dar por terminado el matrimonio, se comenzaron a ver reacciones en las redes sociales a favor del actor a quien calificaron de “ser un caballero por la reacción que tuvo”.

Ahora la pregunta que muchos se hacen es si Alejandro está tan golpeado que no quiere una relación sería en mucho tiempo; sin embargo, Violeta Bergonzi, presentadora del programa de la mañana del Canal RCN ‘Buen día Colombia’ le trasladó esta pregunta de frente al actor y su respuesta sorprendió a sus seguidores.

“Qué debe de tener una mujer para ganar tu corazón”, le preguntó la periodista a lo que Alejandro respondió: “hablamos en dos meses”.

La presentadora lo cuestionó por el tiempo y Alejandro, en tono irónico, le contestó: “yo quiero dedicarme un tiempo a mí mismo, me quiero conocer, me quiero descubrir” y finalizarpon riéndose y abrazados.

Las reacciones a la respuesta de Estrada no se hicieron esperar: “Yo no veo que él esté sufriendo, al contrario”, “creo que en dos meses terminará es volviendo con Nataly”, “en dos meses te van a crecer más los cachos, mejor ir buscando”, “estabas en el lugar equivocado”, “yo lo quiero para mí”, “mucho tiempo, a rey muerto rey puesto”, entre otros.

Recientemente su exesposa Nataly Umaña ha manifestado no tener claridad sobre su futuro y no sabe ni a donde va a llegar, lo que sí es cierto es que quiere quedarse con el perro Thiago, mientras su exesposo (Alejandro) se quedaría con la gata. Cabe recordar que en la relación de 12 años que mantuvieron ambos famosos, la pareja no tuvo hijos en común.