Alejandro Sanz se cansó de las comparaciones que le hacen a su novia con Shakira y salió a hablar: “pobrecito”

Alejandro Sanz anda viviendo las mieles del amor con su nueva pareja Candela Márquez, una actriz española de 36 años, casi 20 menor que él, que tiene un parecido a la colombiana Shakira, según los fanáticos.

Esto ha llevado a que ambos lean comentarios incómodos sobre el parecido entre las dos mujeres, pero Sanz no aguantó más y decidió contestar uno de estos mensajes, con la intención de parar las malas comparaciones.

“Sanz no supera a Shakira y como ella no le hizo caso se agarró a esta que esta igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera”, comentó un usuario y el cantante español le respondió: “Pobrecito, sumérgete, pero sumérgete mucho más. Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar y ahí vas a entender tu comentario”.

Sanz también dejó un comentario en la más reciente publicación de Candela en el que le da a entender a ella que no preste atención a los mensajes hirientes: “Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, fueron las palabras del español a su nueva pareja”.

A lo largo de los años, los seguidores de Shakira y Sanz han destacado la química palpable que existe entre ellos desde que grabaron sus colaboraciones ‘La Tortura’ y ‘Te lo agradezco pero no’ y han expresado su deseo de verlos juntos, al menos en el campo artístico.

No obstante, ambos han dejado claro en diversas ocasiones que solamente comparten una admiración mutua y una amistad sólida que ha perdurado a lo largo de los años.

Y aunque en el pasado se ha especulado sobre un posible romance, ambos han dejado claro que su relación es puramente profesional y amistosa.