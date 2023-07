Anuel AA llamó “pedófilo” a Tekashi 6ix9ine, novio de Yailín La más viral: "Aléjate de mi hija"

Anuel AA arremetió contra el rapero Tekashi 6ix9ine, quien por estos días sostiene una relación con Yailín La más viral, exnovia del intérprete de: ‘Más rica que ayer’.

La situación se dio luego de que el también compositor estadounidense acusara mediante sus redes sociales al puertorriqueño de ser una persona despreciable, llamándolo “rata” por publicar el rostro de su hija Cattleya sin el consentimiento de su progenitora.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste al subir esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el derecho, pero nunca has hecho nada”, mencionó 6ix9ine.

Al percatarse de ello, Anuel tildó de pedófilo a Tekashi, pues le recordó al norteamericano los cargos que sobre él pesan por abusos a una menor de edad.

“Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ella. Aléjate de mi hija» acotó Anuel AA en una de sus historias.

(Captura de pantalla - historia de Instagram: @anuel)

Horas antes, el propio Tekashi afirmó en una entrevista que el boricua no ha proporcionado “ni siquiera pañales, leche ni ropa" para la niña que tuvo con Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como ‘Yailin La Más Viral’.

Precisamente, dicho clip fue refutado por Anuel AA: “Hasta pedófilo saliste y aceptaste la culpabilidad (...) Ahora sale diciendo que yo no pago pamper”.

“Es un infeliz que la madre de tu hijo está en todos lados reclamándote exactamente lo mismo a ti y dice que no ves a tu hija hace dos años (…) no digas que yo hago lo que tú le hiciste a tu hija, infeliz”, agregó.

Si bien en el terreno de la cultura underground este “rifirrafe” es considerado como una “tiradera” por parte de ambas celebridades, se dice que la relación de Tekashi y Yailín La más viral ha llegado a su fin.

Los rumores de un romance entre la pareja surgieron cuando comenzaron a trabajar juntos. Sin embargo, parece que ahora cada uno tomará un camino distinto.

La última vez que se vio a los cantantes juntos fue en un popular programa de habla hispana la semana pasada donde promocionaron su última colaboración. No obstante, según fanáticos de ambos artistas, aparentemente "la llama se apagó" por tener metas distintas a corto plazo.