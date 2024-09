Así fue como Jon Bon Jovi habría ayudado a salvar a una mujer que se encontraba al borde de un puente en Estados Unidos

El músico estadounidense Jon Bon Jovi, líder y vocalista de la banda del mismo nombre 'Bon Jovi', fue protagonista de un heroico acto en Estados Unidos esta semana, según informó la Policía de Nashville, Tennessee.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el artista de 62 años ayudó a salvar a una mujer que se encontraba al borde de un puente, fuera de la barandilla, al parecer con el objetivo de quitarse la vida.

VEA TAMBIÉN Bon Jovi es reconocido como ‘La Persona del Año 2024’ en la gala previa a los premios Grammy o

"Bon Jovi la ayudó a alejarse de la orilla del río Cumberland para ponerse a salvo", escribió el Departamento de Policía de Nashville en X Network el miércoles.

El músico, conocido por sus éxitos como 'Livin' on a Prayer' e 'It's My Life', se habría percatado de la situación debido a que se encontraba grabando un vídeo el martes en el puente peatonal John Seigenthaler en Nashville, al sur de Estados Unidos.

El rockero junto otra a persona vio a la mujer desde fuera del barandilla y la ayudaron a ponerse a salvo, según precisó la autoridad local y la revista Deadline.

VEA TAMBIÉN Así reaccionó Enrique Iglesias cuando una fanática se le puso en frente y le cantó "Tu Héroe" en un concierto o

Un video del incidente, que fue divulgado por un medio afiliado a NBC, muestra a una mujer con una camiseta azul parada fuera de la barandilla del puente.

El cantante junto a la otra persona se acerca hasta donde está y tras una breve conversación la logran persuadir para que se ponga a salvo. Posteriormente, se ve a Bon Jovi abrazándola y caminando con ella, lejos de la escena del incidente.

Según se sabe, el ganador del Grammy y cantante principal de Bon Jovi es conocido por sus labores caritativas.

En cuanto a su carrera musical, Jon Bon Jovi junto a su agrupación ha vendido más de 130 millones de discos desde su debut en 1983.