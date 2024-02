Bon Jovi es reconocido como ‘La Persona del Año 2024’ en la gala previa a los premios Grammy

Este fin de semana se llevó a cabo una gala previa a los premios Grammy, en donde el ícono del rock, Jon Bon Jovi, fue reconocido como ‘La Persona del Año 2024’ en el homenajeado en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Durante la gala de ‘Persona del Año MusiCares 2024’, de la rama benéfica de la organización que premia a lo mejor de la música, el artista fue escogido para semejante honor debido a su legado y labor filantrópica.

Los esfuerzos filantrópicos de Bon Jovi se han dado con su fundación ‘Jon Bon Jovi Soul Foundation’ y por la organización ‘JBJ Soul Kitchens’, dos conglomerados que luchan por causas como: el hambre, la pobreza y la falta de vivienda en la unión americana.

En una entrevista de 2023, el cantante señaló que “La labor filantrópica ha sido una piedra angular en mi vida y siempre ha corrido en conjunto a mi carrera artística y logros. Hace casi dos décadas, cuando inicié la JBJ Soul Foundation y JBJ Soul Kitchens, vi de primera mano y aún lo sigo viendo, el impacto del trabajo caritativo basado en la comunidad. Lo sé a ciencia cierta, aseguro que ayudar a la comunidad es ayudarse a uno mismo”.

Parte del discurso del intérprete de “It’s My Life” al recibir dicho reconocimiento fue dedicado para su colega y amigo, el cantante y guitarrista Bruce Springsteen, a quien agradeció por asistir pese a que recientemente había perdido a su madre.

“Quiero mencionar a mi héroe, amigo, a mi mentor, a Bruce Springsteen. Su madre falleció cuando él ya venía en el avión hacia acá. Ciertamente, habría entendido si hubiera dicho que no podía asistir, pero él quería estar porque se preocupa por la música y por mí. Le estaré siempre eternamente agradecido”, expresó el cantante, de 61 años.

Bruce Springsteen, conocido como "El jefe", interpretó un apasionante dueto con el rockero Jon Bon Jovi para honrar la distinción a este último artista en una gala previa a los Grammy el viernes, mientras superestrellas como Paul McCartney bailaban en un evento cargado de orgullo por Nueva Jersey.

Los dos íconos del rock mantuvieron a una multitud de pie con divertidas interpretaciones del éxito de Bon Jovi "Who Says You Can't Go Home" y "The Promised Land" de Springsteen.

La gala repleta de estrellas en Los Ángeles es una tradición anual previa a los Grammy de MusiCares, el ala caritativa de la organizadora Academia de la Grabación que recauda dinero para ayudar a los músicos necesitados.

Los homenajeados anteriores de este tipo incluyen grandes nombres de la industria musical como: la cantante de country Dolly Parton, al ícono del folk Joni Mitchell, así como a Springsteen yMcCartney.

El comediante y actor Jim Gaffigan fue el anfitrión del evento, que estuvo repleto de riffs lanzados en pantalones cortos y cabello largo, un look elemental para el ascenso de Bon Jovi en sus embriagadores días de gloria.

La noche terminó con una interpretación en conjunto entre numerosos músicos estelares del éxito "Livin' On A Prayer", después de que Bon Jovi pronunciara un discurso anunciando el "regalo" que significa la música.

"Cada vez que toco mi guitarra, recuerdo que tengo un mejor amigo para toda la vida. Ese instrumento jamás te decepcionará", dijo.

No es la primera vez que un cantante o miembro de una banda activa es homenajeado por su altruismo, ya que Bruce Springsteen recibió un reconocimiento de este tipo en 2013, Bono en 2003, Don Henley, vocalista de ‘Eagles’, fue conmemorado por su altruismo en 2007.