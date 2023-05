Fotografían a Shakira dando paseo en bote con un famoso tras el Gran Premio de Miami de la F1

El pasado domingo se llevó a cabo la quinta carrera de la Fórmula 1 que se realizó en Estados Unidos. El Gran Premio de Miami dejó como ganador al neerlandés Max Verstappen y dejó grandes sensaciones para los piloto hispanos.

Como es habitual en las carreras de la F1, decenas de celebridades de todo el mundo se ponen cita en el Paddock para disfrutar de uno de los deportes más emocionantes del mundo.

Entre los asistentes destacan actores, deportistas, empresarios, y cantantes, como la colombiana Shakira, quien hace más de un mes se radicó en Miami tras haber vivido en Barcelona, debido a la relación que sostenía con el exjugador Gerard Piqué.

La visita de Shakira al Autódromo Internacional de Miami revolucionó al mundo del entretenimiento: su encuentro con Tom Cruise se robó todas las cámaras y encendió las redes sociales ante los rumores de una posible relación.

No obstante, Shakira siguió dando de qué hablar aún después de que la bandera a cuadros diera por terminada la carrera, pues horas después del GP fue captada en un restaurante de la ciudad junto al siete veces campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton.

Las imágenes fueron difundidas por diversas cuentas de personas que fueron testigos del momento en que las dos estrellas se miran y saludan.

Pero los encuentros de 'Shak' y Hamilton no terminaron ahí, fueron vistos dando un paseo en un lujoso bote en la ciudad de la Florida.

En las fotografías se ve al campeón de la F1 tomando de la mano de la cantante para ayudarla a entrar en la embarcación, además, se cree que practicaron deportes extremos pues en la parte alta del bote se ven tablas de surf e inflables.

Además de Cruise, la colombiana compartió en su cuenta de Instagram que también se encontró con el rapero Will I Am, integrante de Black Eyed Peas, con quien grabaron el éxito ‘Girl Like Me’.

Otros de los famosos que estuvieron en el Gran Premio de Miami fueron las extenistas Serena y Venus Williams, el exboxeador Mike Tyson, el extenista Roger Federer, el productor musical Timbaland, el actor Vin Diesel, la cantante Becky G y más.

Shakira ha sido noticia por haber sido homenajeada por los Billboard como la ‘Mujer del año’ en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música.

Allí ofreció un muy sentido discurso en el que habló de lo difícil que ha sido para ella el 2023: “Ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”, dijo, mientras cientos de personas aplaudían.