Aumentan rumores de supuesto romance entre Cristian Nodal con reconocida cantante mexicana a pocos días de haber anunciado su separación

El reconocido cantante de género regional mexicano Cristian Nodal ha sido tema de conversación tras rumores de un supuesto romance con la artista Ángela Aguilar a pocos días de anunciar su separación de Cazzu.

A través de redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve a Aguilar y a Nodal llegar juntos a un hotel luego de finalizar una presentación, a esta se suman otras imágenes en Roma, Italia, donde han realizado varios shows.

Pese a que ninguno se ha pronunciado al respecto, varios internautas aseguran que durante las últimas semanas se les ha visto compartiendo más de lo usual e incluso muy romántico cuando cantan varios de sus éxitos.

“A mí me encantaría que hicieran pareja”, “Por si es verdad o no pues que bien ya se habían tardado una bonita pareja”, “A mí sí me gusta cómo se ven”, “Esos dos tienen mucha química, y de ahí viene la mucha física” y “Belinda tenía y tuvo siempre la razón”, fueron algunos de los comentarios.

La noticia de la separación con cazzu la dio a conocer el artista a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti”, se lee en el mensaje.

El intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ aseguro estar muy agradecido por los momentos que compartió con la rapera argentina, y pidió apoyo y comprensión a todos sus seguidores tras la decisión.

“Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio", expresó.

Por su parte, la rapera argentina también se pronunció a través de sus redes sociales donde confirmó la ruptura.

“Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana”, indicó la cantante.

Cabe señalar que Christian Nodal es un cantante de música popular que ha tenido bastante éxito en su natal México y en el resto de Latinoamérica.

No solo su música sino también su vida personal ha trascendido las paredes de su hogar, estando en el escarnio público en varias oportunidades, sobre todo por sus relaciones amorosas.

Tras su ruptura con la cantante Belinda Peregrín, Nodal anunció su relación con la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli.

Meses después los artistas se convirtieron en padres de Inti, quien nació en el mes de septiembre de 2023.