La expectativa crece entre los seguidores de Miss Universe. Este martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, es el escenario de la edición número 75 del certamen de belleza, en el que representantes de distintos países buscarán conquistar la corona que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch.

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Entre las candidatas que han llamado la atención en los pronósticos previos aparecen las representantes de Colombia y Venezuela, dos países con una importante trayectoria en el concurso y que nuevamente generan ilusión entre sus seguidores.

Por Colombia, María Alejandra López Pérez llega a la competencia con experiencia en los reinados internacionales. La pereirana, de 32 años, fue segunda finalista de Miss Grand International 2023 y ahora busca conseguir para el país una nueva corona universal.

Según Daniel Montañez, periodista y especialista en reinados, en su top cinco de favoritas ubicó a Colombia y Venezuela entre las candidatas con mayores posibilidades.

"No hay forma de que María Alejandra López Pérez no esté en ese top cinco", aseveró.

Por su parte, Venezuela está representada por Clara Vegas Goetz, modelo y actriz e hija de Andreína Goetz, quien fue Miss Venezuela en 1990. La candidata ha despertado interés por su preparación y por el mensaje social que ha querido llevar a la competencia, especialmente relacionado con las familias afectadas por los terremotos en La Guaira.

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Los nombres de ambas aparecen entre los que generan expectativa antes de la elección. Sin embargo, también hay otras candidatas que figuran en los pronósticos de expertos y seguidores, por lo que la competencia todavía está abierta y será el jurado el encargado de definir quiénes avanzan en la noche de coronación.

Colombia busca repetir el triunfo que consiguió Paulina Vega en 2014, mientras que Venezuela aspira a sumar una octava corona a su historial, después de sus siete victorias en Miss Universe.

La ceremonia podrá seguirse a través de Telemundo y sus plataformas digitales. La programación especial comenzará a las 7:00 p. m., hora del este de Estados Unidos, y la gala principal está prevista para las 8:00 p. m. ET.