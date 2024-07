Britney Spears arremetió contra Ozzy Osbourne y su familia tras las críticas que recibió por sus videos de baile

Dos de los nombres más grandes de la industria musical se encuentran en una disputa enorme, a tal punto que los protagonistas de esta nueva rivalidad han apuntado a decirse comentarios despectivos e irrespetuosos.

Se tratan de los artistas Britney Spears y Ozzy Osbourne, quienes se han vuelto virales luego de protagonizar una importante pelea y todo se debe a los bailes que sube la ‘Diva del pop’ a sus redes sociales.

El primero en iniciar el conflicto fue el cantante de la popular banda de heavy metal ‘Black Sabbath’, Ozzy Osbourne, quien criticó a la intérprete de ‘Toxic’ por los bailes que suele subir a su cuenta de Instagram.

El intérprete de ‘Iron Man’ habló de esto durante su nuevo episodio de su podcast ‘The Osbournes’ en donde aseguró estar cansado de las publicaciones de la cantante.

“Estoy harto de ver a la pobre Britney Spears en YouTube”, explicó momento antes de que su esposa Sharon interviniera en la discusión diciendo que: “Bailando”, algo a lo que el músico señaló: “Todos los malditos días”.

En dicha conversación también participó la hija del músico, Kelly, quien dijo que estos comportamientos de Spears eran “desgarradores”, algo a lo que Ozzy simplemente agregó que cree que es “es triste, muy muy triste”.

Los comentarios de la familia Osbourne sobre Britney llegaron a oídos de la cantante, quien sin pensarlo dos veces decidió responderles, precisamente, desde su cuenta de Instagram en donde tildó a la familia de “aburrida”.

En su cuenta de Instagram, la cantante publicó una serie de fotos con un mensaje largo diciendo: “¿Habéis visto alguna vez la película Serendipia con Kate Beckinsale? ¡Bueno, deja yo te digo si no lo has hecho definitivamente deberías! Adoro especialmente a Kate Beckinsale. Me di cuenta ¡Qué increíblemente cruel hablaba la gente! Sobre su IG diciendo que necesita más contenido apropiado para su edad. Ella tiene 50 y tantos años, y pensé que era bastante rudo cómo ella respondió con un mini lazo en el pelo ¡Parece tener literalmente 4 años!”.

“Nada malo como algunos de mis comentarios que dicen que es triste, que tengo la edad que tengo y estoy bailando. Todos los días en mi IG. Número 1) yo casi nunca bailo y número 2) no soy pobre en absoluto. Tengo más ligadura en mi izquierda. En mi clara opinión, la riqueza y salud no depende únicamente del efectivo en su cuenta bancaria, que también tengo mucha de eso”, añadió.

La intérprete de ‘Slave 4 U’ continuó su escrito diciendo: “Depende de mí búsqueda en mi propia mierda. Interés en cómo demuestro y sirvo. Vuelve a estos idiotas tan sabios como Kate hizo. Di clases de baile la semana pasada a un par de adolescentes, muchos de los niños estaban demasiado delgados y algunos eran demasiado grandes”.

La denominada ‘princesa del Pop’ aseveró que da clases a niños pequeños, por lo que sabe “cómo es ser juzgado” por un “tema estúpido”, pero considera que es importante “ayudarnos unos a otros e invitar unos a otros a lugares que ayudan a nuestras almas crecer”.

Britney expresó que sería buen invitar a los que la critican a ella y a sus bailes ver cómo sus alumnos se divierten y aprende de ella, pero considera que criticarla por bailar “no es nada condescendiente, es ser un listillo (…) Por otro lado, ¡en realidad hay personas que ayudan a los demás y tienen buenas intenciones que no avergüenzan ni desmoralizan a otros!”.

“Personalmente, creo que ser vulnerable, lo suficiente como para pedirle a alguien inspiración o ayuda es increíblemente hermoso, pero, irónicamente, en el mundo en el que vivimos con lo increíblemente cruel que puede ser la gente, debes tener mucho cuidado con quién permites entrar en tu círculo y en tu corazón. Voy a hacer una sesión de fotos con Kate y le diré a la familia Osbourne que es la familia más aburrida conocida por la humanidad. ¡Por favor, váyanse a la mierda!”, finalizó.

Tras la finalización de su polémica tutela en 2021, Britney ha mantenido un perfil bajo en donde solo usa redes sociales de vez en cuando para subir bailes o fotos de ella misma, para algunos esto es totalmente ridículo, mientras que la artista ha revelado que es un método que usa para sentirse relajada y feliz.