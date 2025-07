Celebridad famosa por su participación en ‘La Casa de los Famosos All Stars’ rompe el silencio sobre la pérdida de su bebé

Manelyk González, mexicana reconocida por su participación en realities como Acapulco Shore y La Casa de los Famosos All Stars, sorprendió al público con un testimonio conmovedor en el pódcast “Vos podés”.

En medio de una conversación íntima, la también actriz y modelo habló sin filtros sobre su salud mental, su proceso de sanación emocional y los desafíos que enfrentó en su relación con sus padres.

“Fingía ser feliz para las redes sociales”

Durante la entrevista, Manelyk confesó que vivió en una profunda depresión durante años, pero que nadie lo notaba.

“No era feliz… Fingía ser feliz, para las redes sociales, para trabajar”, dijo. Y agregó: “Fui muy valiente, estando en depresión y que nadie se diera cuenta”.

A través de la terapia, logró enfrentarse a emociones que durante mucho tiempo reprimió, entre ellas, el dolor por la pérdida de su embarazo a los 15 años. “Yo me reproché mucho, por que lo hice”, expresó.

“Pensaba que me lo merecía, que era un castigo”

Manelyk relató que, años después, quiso volver a quedar embarazada mientras tenía una relación dentro del reality Acapulco Shore, pero no pudo. Ese momento la llevó a pensar que lo que vivía era una especie de castigo.

“Yo decía ‘claro, me lo merezco, es de Dios, es el karma’, pero no es así. Dios no es así, el karma no es así”, reflexionó.

Hoy, después de mucha introspección, agradece que las cosas no se hayan dado como ella pensaba. “En ese momento, no era el momento. Gracias universo, ahí no era”, comentó.

“Comparaba mi vida con la de otras mujeres”

La influencer reveló que en algún momento se comparó con otras figuras públicas que fueron madres a temprana edad.

“Yo comparo a una Bárbara de Regil, a Karina (García), que ahora también es mi amiga… Si ellas pudieron, yo también hubiera podido”, afirmó. Sin embargo, ha aprendido a dejar atrás la culpa. “Fue la decisión que tomé en ese momento, no me reprocho”, afirmó con seguridad.

“Hoy tengo claro cuáles son mis no negociables”

Tras varios procesos terapéuticos, Manelyk asegura haber sanado muchas heridas y tener una visión más clara de lo que quiere en su vida personal y emocional.

“Uno va aprendiendo de sus errores, las cosas pasan por algo. El punto es aprender, madurar y crecer”, dijo.

Ahora, afirma que puede identificar una señal de alerta emocional sin dudarlo. “Ya ves una cosita mal y es obvio que dices: chao. Yo ya ni explicaciones doy”, mencionó recalcando haber aprendido de su proceso.