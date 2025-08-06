"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

El caso de la abogada y activista política venezolana María Oropeza, quien fue arrestada arbitrariamente por el régimen de Venezuela, ha captado la atención internacional debido a las circunstancias de su detención y las presuntas irregularidades en su proceso judicial.

En entrevista con La Tarde de NTN24, su madre, Flor María Oropeza, se refirió a la situación actual de su familiar y pidió por su libertad y la de todos los presos políticos.

Flor aseguró que la detención de su hija por parte del régimen de Nicolás Maduro “no tiene ningún sentido” debido a que “hacer política no es un delito”.

“Esto no es un delito. Más de lo que se le está acusando a ella, de terrorismo y de instigación al odio, y ella no es eso. Entonces no veo el porqué esté ahí, si ella está luchando por la libertad del país, haciendo política, defensora de los derechos humanos”, aseveró.

Por otro lado, manifestó su preocupación frente a la falta de acceso a una defensa adecuada. Según Flor María, no se le ha permitido a María contar con un abogado privado y el defensor público asignado ha mostrado una actitud hostil hacia los familiares.

“Cuando yo fui a hablar con él, me dijo infinidad de palabras que no las puedo repetir (...) quería saber de qué la estaban acusando, quería hablar con él. Y entonces yo digo, si me trata así la persona que la va a defender, pues no me puedo imaginar el que la está acusando”, dijo.

Respecto al estado de María, su madre comentó: “Una persona que esté privada de libertad, pues no puede estar muy bien. Y es difícil describir la situación en que la está porque es una persona que le gusta estar trabajando, atendiendo a la gente en el país, en el Estado. Y en esta situación, pues no puede hacerlo”.