NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Entrevistas La Tarde

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

agosto 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con NTN24, Flor María Oropeza se refirió a la situación actual de la abogada y activista política venezolana.

El caso de la abogada y activista política venezolana María Oropeza, quien fue arrestada arbitrariamente por el régimen de Venezuela, ha captado la atención internacional debido a las circunstancias de su detención y las presuntas irregularidades en su proceso judicial.

o

En entrevista con La Tarde de NTN24, su madre, Flor María Oropeza, se refirió a la situación actual de su familiar y pidió por su libertad y la de todos los presos políticos.

Flor aseguró que la detención de su hija por parte del régimen de Nicolás Maduro “no tiene ningún sentido” debido a que “hacer política no es un delito”.

“Esto no es un delito. Más de lo que se le está acusando a ella, de terrorismo y de instigación al odio, y ella no es eso. Entonces no veo el porqué esté ahí, si ella está luchando por la libertad del país, haciendo política, defensora de los derechos humanos”, aseveró.

Por otro lado, manifestó su preocupación frente a la falta de acceso a una defensa adecuada. Según Flor María, no se le ha permitido a María contar con un abogado privado y el defensor público asignado ha mostrado una actitud hostil hacia los familiares.

o

“Cuando yo fui a hablar con él, me dijo infinidad de palabras que no las puedo repetir (...) quería saber de qué la estaban acusando, quería hablar con él. Y entonces yo digo, si me trata así la persona que la va a defender, pues no me puedo imaginar el que la está acusando”, dijo.

Respecto al estado de María, su madre comentó: “Una persona que esté privada de libertad, pues no puede estar muy bien. Y es difícil describir la situación en que la está porque es una persona que le gusta estar trabajando, atendiendo a la gente en el país, en el Estado. Y en esta situación, pues no puede hacerlo”.

Temas relacionados:

Entrevistas La Tarde

Entrevistas

Presos políticos

Régimen de Maduro

Libertad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Detención de expresidentes de Brasil y Colombia pone en jaque la democracia en América Latina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si me trata así la persona que la va a defender, no me puedo imaginar el que la está acusando": madre de María Oropeza denuncia trato hostil por parte del defensor público de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Mr Beast, youtuber estadounidense (AFP)
Mr Beast

"Ya hizo más que varios gobiernos": el impresionante proyecto con el que Mr Beast llevó agua potable a La Guajira

Sudán - Foto de referencia
Ejército

Televisión estatal de Sudán afirma que el ejército destruyó un avión emiratí con supuestos mercenarios colombianos

Michelle Bachelet, expresidente de Chile - Foto: EFE
Michelle Bachelet

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Deyna Castellanos en amistoso contra Uruguay en 2023 - Foto AFP
Deyna Castellanos

"Todo el mundo es más valiente detrás de una pantalla": Deyna Castellanos se refirió a su última y polémica rueda de prensa junto a Pamela Conti tras amistoso de La Vinotinto

El mediocampista Rodrigo De Paul. (EFE)
Rodrigo De Paul

"Tini cada día está más cerca de Venezuela": hacen conexión imposible tras debut de Rodrigo De Paul con el Inter de Miami

Mr Beast, youtuber estadounidense (AFP)
Mr Beast

"Ya hizo más que varios gobiernos": el impresionante proyecto con el que Mr Beast llevó agua potable a La Guajira

Sudán - Foto de referencia
Ejército

Televisión estatal de Sudán afirma que el ejército destruyó un avión emiratí con supuestos mercenarios colombianos

Roban el celular de una hincha al final del partido entre Atlético Tucumán y Boca Juniors, pero lo recuperaron / FOTO: Captura de video
Robo

Todo quedó grabado en el teléfono de la víctima: mujer salía del partido entre Boca y Atlético Tucumán, le robaron el celular y la hinchada se lo recuperó

María Corina Machado
María Corina Machado

María Corina Machado envía mensaje al país tras un año de las elecciones presidenciales: "Estamos en la fase resolutiva"

Humanos y robots - Foto de referencia Canva
Inteligencia Artificial

Humanos se enfrentaron a la inteligencia artificial en el mejor concurso de matemáticas y este fue el sorprendente resultado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano