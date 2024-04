Christian Nodal publicó fotos de su rostro sin tatuajes y es catalogado como el “Johnny Depp mexicano”

El cantante mexicano Christian Nodal ha logrado hacerse un nombre dentro de la industria musical en los últimos años tras lanzar varios éxitos como: ‘No te contaron mal’, ‘La mitad’, ‘Pa olvidarme de ella’, ‘De los besos que te di’ y ‘Botella tras botella’.

Sin embargo, sus éxitos musicales no son la única razón por la que el mexicano, de 25 años, ha sido varias veces protagonista en los diferentes medios de comunicación, ya que su excéntrico estilo de vida y sus relaciones amorosas también lo han mantenido en el ojo público durante mucho tiempo.

De hecho, uno de los temas que lo ha puesto varias veces bajo el foco público, son sus múltiples tatuajes, en especial los que tiene en su rostro y de los cuales hace unos meses aseguró que estaba iniciando un proceso para quitárselos.

Los tatuajes que tiene en el rostro fueron un tema que causó mucha polémica durante varios años, no solo entre sus seguidores, sino entre los diferentes medios, algo por lo que fue duramente criticado.

Aunque siempre se mostró orgulloso de la tinta en su cara durante varios años, hace unos meses el intérprete de ‘Probablemente’ le comentó al programa ‘Lo Se Todo’ que estaba empezando un proceso para poder retirar los tatuajes de su rostro porque quiere que su hija lo conozca sin ellos.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, pues gracias a Dios, los tatuajes se borran, pues me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, expresó el cantante.

Tras varios meses de revelar esto, ahora Christian Nodal sorprendió a sus seguidores mostrando su rostro sin ninguno de los tatuajes que solía tener.

Ante sus más de 10 millones de seguidores, Christian Nodal compartió una serie de fotos en las que se muestra su rostro sin ninguno de los característicos tatuajes que solía tener en el rostro, algo que le ha generado ser comparado con el actor Johnny Depp.

“Si alguien te dice que yo me volví un cabrón, diles que un cabrón y medio”, es la frase que usó el cantante en la descripción para acompañar el carrete de fotos que publicó desde su cuenta en Instagram.

Sin embargo, para muchos internautas este nuevo “look” del artista es muy parecido al estilo que tuvo en algún momento en su juventud el actor estadounidense Johnny Depp.

“¿Soy yo o se parece a Johnny Depp?”, “¿Johnny Depp eres tú?”, “Pareces el hombre manos de tijera”, “Da vibras de Johnny Depp en estas fotos”, “Parece personaje de película de Tim Burton”, “El Hombre mano de tijeras mexicano” y “El Johnny Depp mexicano”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Varios medios han asegurado que Nodal se habría sometido a un procedimiento para quitarse los tatuajes conocido como ‘Photothermolysis’, el cual consiste en la aplicación de una luz pulsada demasiado intensa que logra romper las partículas de la tinta para removerla.

Según el medio TV Azteca, este procedimiento estético es muy doloroso y requiere de varias sesiones para poder quitar por completo los tatuajes.