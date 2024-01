Confundieron al actor Tom Hollander con Tom Holland y le enviaron una millonaria suma por la taquilla de “Avengers”

Los actores británicos Tom Hollander y Tom Holland comparten cierta similitud entre sus nombres artísticos, lo que provocó una millonaria confusión que terminó involucrando a ambas celebridades en el pasado.

Así lo confirmó Hollander durante una entrevista con el programa “Late Night with Seth Meyers” de NBC, en donde afirmó que una vez le enviaron por error el primer bono de siete cifras de la taquilla de “Avengers” que iba dirigido para Holland.

Durante el desarrollo del show, el presentador Meyers utilizó una popular expresión para identificar la evidente similitud entre los nombres de ambos actores y así preguntar sobre eso: “Siento que es casi el elefante en la habitación. Hay un actor llamado Tom Holland”, dijo.

Ante esto, el actor de “El infiltrado” soltó una carcajada y dijo: “Oh, sí”. Por lo que Mayer preguntó si dado el parecido la gente comete constantemente el error.

“Sí. Ha sido muy difícil. Porque, ya sabes, yo estuve aquí primero. Pero él es sumamente famoso”, respondió Hollander de manera divertida.

Tras una serie de respuestas sobre el tema, el actor citó una anécdota que sucedió cuando estaba trabajando en la misma agencia que la estrella de “Spider-Man”.

Según dijo, el departamento de cuentas de la agencia “se confundió” y depositó una millonaria suma de dinero relacionada con el primer bono de taquilla para 'Avengers'".

“Y pensé: 'Creo que no estoy en 'Avengers'. Y era una cantidad asombrosa de dinero. Y no era su salario, era su primer bono de taquilla, no toda la taquilla, solo el primero. Y era más dinero del que había visto: era una suma de siete cifras”, dijo.

Asimismo, aseguró que para ese entonces su colega era un joven y tenía “20 años más o menos” cuando recibió el millonario pago por su participación en la famosa película de Marvel.