Falleció John Romita, la leyenda del cómic que le dio vida a ‘Spider-Man’

El legendario artista de Marvel Comics John Romita, conocido principalmente por su trabajo en "The Amazing Spider-Man", falleció el lunes a los 93 años en Estados Unidos.

“Digo esto con gran pesar. Mi padre tendría pacíficamente mientras dormía. Es una leyenda en el mundo del arte y sería un honor para mí seguir sus pasos. Por favor, mantenga sus pensamientos y condolencias aquí por respeto a mi familia. Fue el hombre más grande que he conocido”, escribió su hijo John Romita Jr. en su cuenta de Twitter.

Romita trabajó junto a Stan Lee en las historias de 'Spider-Man' y fue el creador de personajes como Mary Jane Watson, la enamorada del famoso superhéroe, y del diseño y aspecto de Wolverine, entre otros.

El artista nacido en 1930 en Brooklyn, Nueva York, pasó décadas dibujando al superhéroe de la serie de historietas "The Amazing Spider-Man" (El sorprendente Hombre Araña) para la editorial estadounidense Marvel.

Durante una entrevista para el medio The Comics Reporter en 2002, Romita aseguró que encajaba bien en los procesos creativos de Marvel.

"No me considero un creador. He creado muchas cosas, pero no me considero un verdadero creador en el sentido de Jack Kirby (el coautor del famoso Capitán América)”, declaró en su momento Romita.

"Pero igual siempre tuve la capacidad de mejorar las historias de otras personas, los personajes de otras personas. Y creo que eso es lo que me ha permitido ganarme la vida durante 50 años", subrayó.

Ante el fallecimiento del artista, Marvel envió un emotivo mensaje y aprovechó para recordarlo por sus grandes aportes a la industria.

"John Romita Sr. fue un pilar del Universo Marvel, y su talento definió décadas de las historias y personajes más conocidos de Marvel. La familia Marvel ha perdido a una de sus leyendas y lamentamos la pérdida de un gigante creativo. Nuestros corazones están con su familia y seres queridos”, indicó Marvel a través de Twitter.