Critican a Andrés Cepeda tras interceder por un hombre que le fue infiel a su pareja con una amiga

Andrés Cepeda es uno de los cantantes colombianos más queridos por la audiencia del pop latino y la balada romántica, pues a lo largo de sus 30 años de carrera artística, ha logrado consolidarse con éxitos que han recorrido Latinoamérica.

Una de esas grandes canciones que el bogotano le ha compuesto al amor es ‘Te voy a Amar’, que la interpretó en compañía de los también colombianos Cali & El Dandee, la lanzó en 2018 y, según palabras del compositor, trata de alguien que no estaba preparado para amar y darlo todo en una relación, que debe tocar fondo para luego armarse de valor, reconocer que se equivocó y salir a luchar por lo que ha estado a punto de perder.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, Cepeda interpretó parte de esta canción de manera acústica por petición de un hombre que quiere recuperar a su pareja, luego de haberle sido infiel con su mejor amiga.

“Hola, Andrea, cómo estás… estoy de parte de tu exnovio Camilo quien me contó que cometió un error muy grave, una equivocación, y que está muy arrepentido, me dijo que te dijera que nunca se volverá a meter con tus amigas, mucho menos con tu mejor amiga y que le des una segunda oportunidad”, comentó Cepeda antes de la interpretación.

De inmediato reaccionaron los fanáticos de Cepeda, quienes quedaron confundidos con la situación, pues unos señalaron que el detalle es muy lindo para buscar el perdón, mientras que otros lo criticaron, pues aseguran que no hay canción que valga ante una infidelidad.

“Te pifiaste”, “Andrea, ahí no es”, “ese momento en que no sabes si quisieras o no ser Andrea”, “Andrea no vayas a caer”, “ni mi ex se atrevió a tanto”, “Nada, Andrea, adiós a Camilo”, “Amiga date cuenta”, “Andrés es cantante, no mago”, “replantéate de amigas, Andrea”, entre otros comentarios han dejado en esta historia de amor en la que Andrés Cepeda intercedió por el hombre.

“Si quieres lo perdonas”, finaliza Cepeda su video, dejando abierta la posibilidad de que haya una reconciliación o un rechazo.

Este es el video de Andrés Cepeda que ha generado controversia entre sus segudiores: