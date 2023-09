Dua Lipa terminó de leer ‘Cien años de soledad’ y afirmó que la novela de García Márquez la "hechizó"

La cantante, modelo y actriz británica-albanesa Dua Lipa publicó a través de su plataforma editorial Service95 las impresiones que le dejó, tras terminar de leerla, la novela ‘Cien años de soledad’ escrita por el ganador del Premio Nobel de Literatura, el fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez.

“Esta increíble novela me hechizó. Me cautivaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo gira y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”, reflexionó Dua Lipa sobre la considerada como más importante novela del nobel colombiano.

La artista confesó que “es cierto que a veces” tuvo que abrirse “camino entre los muchos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía”.

“Pero perderse y sucumbir a la maestría de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico. En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los múltiples significados de la soledad. Es irresistible”, manifestó la también compositora.

‘Cien años de Soledad’ fue publicada por primera vez en 1967, y es una de las obras más influyentes y reconocidas de la literatura en español del siglo XX.

La novela se desarrolla en un pueblo ficticio llamado Macondo y abarca varias generaciones de la familia Buendía a lo largo de un siglo.

La novela, según han establecido expertos en literatura, pertenece al género de realismo mágico, una corriente literaria que combina elementos realistas con elementos fantásticos en medio de la narración.

La historia sigue la vida de la familia Buendía, desde el patriarca José Arcadio Buendía hasta la última generación. La obra está llena de eventos extraños y mágicos, y personajes que viven más de cien años.

VEA TAMBIÉN En fotos: Dua Lipa sorprendió en Cannes con su nuevo novio e imponente look o

García Márquez, entre tanto, fue un destacado escritor colombiano. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México.

Dua Lipa se ha hecho reconocida a nivel mundial, a su vez, por su voz con la que ha sabido ganarse un lugar entre las mejores exponentes de la música pop.