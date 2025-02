Dueña de casa con el 'bordillo de Shakira' hace inesperada confesión a la cantante: "Esa noche estaba viendo una película"

La cantante colombiana Shakira generó furor en su tierra natal después de ser parte de los eventos del Carnaval de Barranquilla, donde se supo que estuvo disfrazada de marimonda junto a sus hijos Milan y Sasha luego de sus dos presentaciones en la ciudad en el marco de su gira internacional “Las Mujeres Ya no Lloran”.

Sin embargo, llamó la atención entre sus fanáticos una fotografía que compartió a través de sus redes sociales en la que posó disfrazada del icónico personaje y sentada en un “bordillo” de una casa común.

“Orgullosa de enseñarle a mis hijos mi cultura y la alegría de mi gente. ¡Viva la Guacherna en carnaval!”, escribió Shakira en la descripción de la foto en Instagram.

En medio de la emoción que generó la visita de la artista a Barranquilla, la dueña de la casa donde está ubicado el 'bordillo de Shakira' se pronunció en medio de una entrevista por el revuelo que ha generado la fotografía de la cantante a las afueras de su casa.

"Esa noche estaba viendo una película. Escuchaba la bulla de la Guacherna, muchas personas por aquí, sentí unos carros, pero no me lo imaginé que era Shakira, lo vine a saber al día siguiente que me mandaron una foto por Instagram", confesó Nohemí Herrera.

De esta manera, el 'bordillo de Shakira' se convirtió en las últimas horas en uno de los lugares infaltables de los turistas durante su visita a la ciudad.

"La verdad para mí fue una emoción, un show, mejor dicho, me ericé, como dice Amparo Grisales. Shakira me ha dejado una buena energía. Jamás pensé que esto me iba a ocurrir, me ha hecho famosa", destacó.

La dueña del 'bordillo de Shakira' también aprovechó para invitar a la artista, a su familia y hasta al alcalde a visitar su famosa casa.

En medio de su exitosa gira 'Las mujeres ya no lloran ', Shakira se tomó una pausa para disfrutar del Carnaval de Barranquilla en compañía de sus hijos, Milan y Sasha.

Para sorpresa de sus fanáticos, el sábado, la artista colombiana no estuvo en ninguna de las carrozas de La Guacherna, sino que prefirió camuflarse entre el público vestida de marimonda, uno de los personajes más icónicos del carnaval.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Shakira publicó un carrusel de videos en los que se mostró junto a sus pequeños disfrazados de marimondas y paseando por las calles de la ciudad sin que la gente se percatara de quiénes eran.

La familia se pintó la cara como si fueran calaveras, se puso máscaras de marimondas y disfrutó arrojándose espuma en medio de la música y el baile.

Este momento en familia despertó el furor entre los fanáticos de la colombiana, quienes aplaudieron que ella tuviera la iniciativa de mostrar el folclor colombiano a sus hijos.

Shakira se encuentra en Barranquilla luego de hacer dos presentaciones, el jueves y viernes pasado, que hicieron parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. La colombiana llegó a su ciudad natal luego de sus exitosas presentaciones en Sao Paulo, Río de Janeiro y Lima, en donde inició su esperado tour.

La colombiana se prepara ahora para dirigirse a Bogotá en donde tendrá dos presentaciones, que tendrán lugar este miércoles y jueves.