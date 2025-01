El comentario fuera de tono con el que Cristopher Carpentier, ex Masterchef Celebrity, aclaró rumores de un presunto romance con ‘La Pupuchurra’

El reconocido chef Cristopher Carpentier, quien fue jurado del realltiy Masterchef Celebrity, se refirió en una entrevista con una emisora colombiana a los chismes que lo relacionaban sentimentalmente con la actriz Martha Isabel Bolaños, ‘la Pupuchurra’ en ‘Betty la Fea’.

“Esa es de las cosas más graciosas que han pasado. Dijeron que yo me iba a casar con ella. La gente dice que le propuse algo y que ella me respondió: ‘Vamos más lento, mi amor’. Pero no salimos, porque en Chile salir significa ya tener una relación. Creo que ella estaba un poquito enfadada conmigo”, aseveró Carpentier en Los 40 Principales.

VEA TAMBIÉN La millonada y los otros premios que ganó la actriz Paola Rey tras conquistar MasterChef Celebrity en Colombia o

Sin embargo, procedió con un comentario que no le cayó en gracia a muchos internautas, quienes no dudaron en expresar su inconformidad. El chef chileno dijo que era una situación que la causaba risa y apuntó “yo quiero tener hijos no nietos”, lo que se interpretó como que ella era muy mayor para él.

Los comentarios no se hicieron esperar: “como le decimos al quinciañero”, “con la barba llena de canas y la vieja es ella”, “exclamó el muchachito de 25”, “una falta de respeto referirse así de una mujer”, “no pues, el bebé”, entre otros comentarios.

Martha Isabel Bolaños ya se había referido a este supuesto amorío y ella aseveró que fueron a cenar, pero las cosas no prosperaron, según ella, porque él iba muy rápido.

El video de las declaraciones de Christopher Carpentier sobre el supuesto romance con Martha Isabel Bolaños: