El divertido apunte que dio Zoë Kravitz sobre las camisas de su padre, Lenny Kravitz, en la entrega de la estrella en el Paseo de la Fama

Este martes, el cantante y actor estadounidense Lenny Kravitz recibió su estrella en el Paseo de Hollywood, un reconocimiento que llega luego de ser honrado con el premio Icono de la Música en los Peoples Choice Awards.

La estrella que recibió el intérprete de ‘Fly Away’ es la número 2.774 y se encuentra ubicada al frente al edificio Capitol Records Tower.

En la ceremonia, el actor, de 59 años, estuvo acompañado de su amigo y colega, Denzel Washington y de su hija, Zoë Kravitz, quien dio un irónico y emotivo discurso en el que dejó entrever que la relación con su padre es de las más divertidas que hay.

VEA TAMBIÉN "Metamorfosis" la historia de resiliencia de una migrante venezolana hecha libro o

Al inicio de su discurso, la actriz de ‘Batman’ señaló que ser la hija del cantante ha sido “una de las grandes aventuras de mi vida” y que como Kravitz fue padre joven siente que “en muchos sentidos, hemos crecido juntos”.

La artista comentó que: “Hemos pasado por muchas cosas. Hemos visto muchas cosas. He visto muchas cosas. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas, he visto la forma en que has permanecido igual de las maneras más importantes”.

La parte divertida de su discurso llegó cuando hizo un chiste sobre las camisetas que suele usar su padre, señalando que no las considera camisetas si “no muestran los pezones”.

"He visto cómo te presentas, cómo cuidas de la gente a la que quieres, he visto tu increíble dedicación al arte, pero sobre todo he visto tus camisetas. Según mi padre, si no deja al descubierto tus pezones, no es una camiseta”, añadió.

El tono de sus palabras volvió a ser emotivas y un tanto íntimas a la hora de contar que cuando era pequeña le daba vergüenza que su padre la recogiera en la escuela, por las camisas que usaba, pero que ahora “lo respeto”.

Zoë bromeó nuevamente sobre esto diciendo que: “Haces que se vea bien. Tu relación con la camisa de punto es probablemente la más larga. Y funciona”.

La actriz, de 35 años, reveló que cuando la gente le pregunta sobre lo que se puede sentir tener un papá “cool” su respuesta siempre ha sido que es algo “impresionante”, pero no por las razones que algunos creen: “lo que es genial de ti no es lo que la gente cree que es genial de ti. Tu genialidad no viene de tus gafas de sol, tus pantalones de cuero o tus camisas de punto. Viene de tu verdadero amor por la vida”.

“Tu música, tus letras, tus actuaciones en vivo, tus hogares, tu amor por la comida, por la familia, por las buenas conversaciones, los chistes estúpidos, las fiestas bailables, las charlas nocturnas en la cocina… devoras la vida por completo. Te comes todas las migajas y lames el plato. La vida es tu arte y por eso tu música es tan inspiradora e importante”, añadió.

VEA TAMBIÉN La reconocida estrella del cine para adultos Emily Willis está en coma y se debate entre la vida y la muerte o

La intérprete de ‘Batman’ no fue la única en demostrar el cariño que le tiene a su padre, pues el actor Denzel Washington subió al atrio para halagar con tiernas y conmovedoras palabras a su colega.

“Somos gemelos, pero no nos parecemos. Hemos tenido una estrecha hermandad, amistad durante 30 años. Dios lo bendijo con un talento increíble, pero aún más, con un corazón increíble”, expresó el actor de ‘Duelo de titanes’.

Lenny Kravitz tiene bastantes logros en su carrera musical al ganar cuatro premios Grammy por éxitos como ‘American Woman’ y ‘Fly Away’, además de que es conocido en la industria por tener un estilo rockero totalmente desenfadado.

Su carrera actoral no se queda atrás y es que ha participado en importantes proyectos cinematográficos como: ‘Los Juegos del Hambre’, ‘El mayordomo de la Casa Blanca’ y ‘Shotgun Weeding’.