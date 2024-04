El error ortográfico de Karol G que desató críticas durante su visita a Machu Picchu: "La embarraste feo, Bichota"

La cantante colombiana Karol G es blanco de críticas en redes sociales por error ortográfico durante su visita a Perú.

La artista que continúa con su Mañana será bonito Tour en Sudamérica, realizó dos espectáculos en el estadio San Marcos de Lima.

Tras presentar sus shows, la ‘Bichota’ viajó a Cusco para visitar Machu Pichu. Allí la artista aprovechó para firmar el libro de visita, pero cometió un error ortográfico por el que se convirtió en tema de conversación.

El debate de desató luego de que el Ministerio de Cultura de Perú compartiera un escrito y algunas de las fotos que se tomó la cantante durante su visita al país.

“¡Llena de energía me voy de este lugar tan magestuoso! ¡Con ganas de volver porque sé que la experiencia siempre será diferente!”, escribió la artista el pasado 16 de abril.

El error no pasó desapercibido por los internautas en redes sociales, quienes notaron que había escrito "magestuoso" con 'g', siendo lo correcto con 'j'.

Ante el grave error ortográfico, varios usuarios salieron a criticar su forma de escribir mientras otros aprovecharon para hacer algunas burlas y memes.

“En lugar de majestuosa puso maGestuosa por su nombre”, “Bien Karol G, bien maGestuosa”, “Reina recargando y renovando energías”, “Cosas que pasan en el barrio fino”, “Todos cometen errores”, “Quería dejar su marca como Karol G”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que pese a las criticas , Karol G se encuentra en su mejor momento, tanto que fue nombrada como la ‘Mujer del Año 2024’ durante los Billboard Women in Music Awards en el Youtube Theatre de Los Ángeles.

Cada año, Billboard premia a mujeres dentro de la industria musical que han impactado de alguna manera dentro del sector y a la comunidad.

Por ello, según dichos parámetros es que la ‘Bichota’ fue galardonada como ‘Mujer del Año’ convirtiéndose así en la primera latina en ganar este reconocimiento.

La encargada de darle el tan anhelado premio fue la colombiana Sofía Vergara y tras subir al escenario para recibir su reconocimiento, la intérprete de ‘Provenza’ dio un discurso totalmente crudo e inspirador sobre su camino al éxito.

“Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer. Me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música”, inició diciendo la colombiana.